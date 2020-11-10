День полиции 2020: поздравления в стихах, прозе и смс

Поздравления с Днем полиции в стихах
Желаю чтоб твои погоны,
Украшали три звезды,
Чтобы звание полковник,
Получил скорее ты.
Чтоб дела все раскрывались,
Проявлял смекалку ты.
И свою отвагу, храбрость,
На года ты сохрани.
Чтоб надежные коллеги,
Были рядом и семья.
Оставайся человеком,
С днем полиции тебя.
День полиции сегодня
Отмечает вся страна,
Ведь в любое время года
Служба эта нам нужна.
Чтоб преступники не смели
Даже голову поднять,
Полицейские умело
Вычисляют их на пять.
И работе без остатка
Жизни на алтарь кладут,
Пусть вернётся вам достатком
Благородный этот труд!
Я с Днем полиции хочу поздравить Вас!
И пожелать во всем благополучия,
Пусть много добрых слов звучит сейчас,
Для всех, кому ответственность поручена.
Нелегкий труд — порядок сохранять,
Но Вы всегда на страже у законности.
Готовы честь и доблесть проявлять,
Забыв о собственной незащищенности.
Желаю Вам спокойствия в душе,
Дежурств хороших, счастья и здоровья.
Благополучия и понимания в семье,
Пусть Ваша жизнь наполнится любовью.
Поздравления с Днем полиции в прозе
Поздравляю замечательных людей, которые стоят на страже правопорядка, кто следит за неукоснительным соблюдением закона и справедливости, кто охраняет покой законопослушных граждан и является грозой для преступников. С Днем российской полиции! Желаю вам спокойных трудовых будней. Желаю никогда не терять моральных и физических сил, в любой сложной ситуации сохранять хладнокровие, самообладание и проявлять чудеса дедукции и недюженную смекалку. Удачи во всех направлениях, куда бы вы ни направили русло своей жизни.
Твоя служба и опасна и трудна, и бывает кому-то, заслуга твоя не видна, никогда не отчаивайся, не опускай рук и продолжай верно служить на благо и покой добропорядочных граждан. Желаю никогда не ронять честь, достоинство и принципы настоящего полицейского — человека отдающего своей профессии душу, а иногда и жизнь. Желаю благополучия и успеха. С днем российской полиции.
Дорогие наши сотрудники полиции поздравляем вас с вашим профессиональным днем и хотим вам пожелать, побольше спокойствия, крепкого здоровья, карьерного роста и храбрости. Спасибо вам огромное за то, что оберегаете наш сон, переживаете за общественную безопасность, печетесь о здоровье и защищаете нашу жизнь. Спасибо вам за ваш нелегкий, опасный, но такой важный для нас труд.
Поздравления с Днем полиции в смс
С Днем полиции сердечно
Поздравляю я тебя!
Труд твой важен бесконечно,
Пусть хранит тебя судьба.
Будут пусть успехи рядом,
Дома мир царит, покой.
Ангел пусть незримым взглядом
Сберегает твой покой.
В День полиции желаю
Много разных перспектив:
И карьеры, и успеха,
И отличный коллектив.
Чести, смелости, отваги,
Чтоб бежал зверь на ловца.
Ну, а дома чтобы ждали
Любящие вас сердца!
С Днём полиции, удачи!
Небо пусть всегда хранит,
А немыслимое счастье
Все мечты осуществит.
Пусть тревог поменьше станет,
А в душе живёт покой,
Радость в сердце засияет
И успех придёт большой!