День полиции 2020: поздравления в стихах, прозе и смс

Поздравляю замечательных людей, которые стоят на страже правопорядка, кто следит за неукоснительным соблюдением закона и справедливости, кто охраняет покой законопослушных граждан и является грозой для преступников. С Днем российской полиции! Желаю вам спокойных трудовых будней. Желаю никогда не терять моральных и физических сил, в любой сложной ситуации сохранять хладнокровие, самообладание и проявлять чудеса дедукции и недюженную смекалку. Удачи во всех направлениях, куда бы вы ни направили русло своей жизни.

Твоя служба и опасна и трудна, и бывает кому-то, заслуга твоя не видна, никогда не отчаивайся, не опускай рук и продолжай верно служить на благо и покой добропорядочных граждан. Желаю никогда не ронять честь, достоинство и принципы настоящего полицейского — человека отдающего своей профессии душу, а иногда и жизнь. Желаю благополучия и успеха. С днем российской полиции.