День поцелуя отмечается 6 июля. Поздравления в прозе, стихах и смс

Поздравления с Днем поцелуя в стихах
Желаю много целоваться
И каждым мигом наслаждаться,
Дарить огромную любовь
Своим любимым вновь и вновь!
Пусть поцелуи будут сладки,
Слаще конфет и шоколадки!
Любить желаю, целовать,
Большое счастье ощущать!
Поцелуй нам дарит счастье
И эмоций бурный всплеск.
После крепких поцелуев
Возникает в глазках блеск.
Всем, кто любит поцелуи,
Пожелаем в этот день,
Через годы чтобы было
Целоваться вам не лень!
Поцелуй — это чувства и страсть,
Потому вы целуйтесь почаще!
Поцелуй — это нежности часть,
Это признак любви настоящей!
Проявляйте же ласку свою
Поцелуем вы сладким, медовым!
Говорите друг другу «люблю»,
Оживала любовь чтобы снова!
Поздравления с Днем поцелуяв прозе
Поздравляю со Всемирным днём поцелуя и желаю страстных и жарких, дорогих и сладких, нежных и искренних, весёлых и неожиданных, крепких и настоящих, волшебных и приятных, добрых и неповторимых поцелуев.
Пусть каждый поцелуй будет родным, теплым и нежным, приносит душевный покой и приятное умиротворение, радость и улыбку. Целуйтесь чаще, не бойтесь проявить чувства, и показать любовь. Со всемирным днем поцелуя!
Поздравляю со Всемирным днём поцелуя и желаю ни дня своей жизни не тратить напрасно. Желаю наслаждаться каждым мгновением, целовать любимых и дорогих людей. Пусть каждый поцелуй в губки, в щёчку или воздушный поцелуй делают тебя счастливее, веселее и жизнерадостнее!
Поздравления с Днем поцелуя в смс
День сегодня поцелуя.
Не жалейте губ и щек,
Будет слышен непременно
Отовсюду звонкий «чмок».
Удовольствие желаю
От процесса получать,
Никогда не знать печали
И любимых целовать.
Поцелуй нам дарит счастье
И эмоций бурный всплеск.
После крепких поцелуев
Возникает в глазках блеск.
Всем, кто любит поцелуи,
Пожелаем в этот день,
Через годы чтобы было
Целоваться вам не лень!
Сегодня день такой веселый,
День поцелуев и любви!
Он обладает доброй силой
И чудеса всегда творит.
И пусть друзья обнимут крепче,
И поцелуют от души.
Пускай горит любовь всё ярче
И в каждый дом скорей спешит!
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