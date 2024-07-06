День поцелуя отмечается 6 июля. Поздравления в прозе, стихах и смс

Желаю много целоваться И каждым мигом наслаждаться, Дарить огромную любовь Своим любимым вновь и вновь! Пусть поцелуи будут сладки, Слаще конфет и шоколадки! Любить желаю, целовать, Большое счастье ощущать!

Поцелуй нам дарит счастье И эмоций бурный всплеск. После крепких поцелуев Возникает в глазках блеск. Всем, кто любит поцелуи, Пожелаем в этот день, Через годы чтобы было Целоваться вам не лень!

Поцелуй — это чувства и страсть,

Потому вы целуйтесь почаще!

Поцелуй — это нежности часть,

Это признак любви настоящей!



Проявляйте же ласку свою

Поцелуем вы сладким, медовым!

Говорите друг другу «люблю»,

Оживала любовь чтобы снова!



Поцелуй. Пары. открытые источники (CC0)

Поздравления с Днем поцелуяв прозе

Поздравляю со Всемирным днём поцелуя и желаю страстных и жарких, дорогих и сладких, нежных и искренних, весёлых и неожиданных, крепких и настоящих, волшебных и приятных, добрых и неповторимых поцелуев.