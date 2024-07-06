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Жизнь

День поцелуя отмечается 6 июля. Поздравления в прозе, стихах и смс

День поцелуя отмечают в мире 6 июля. Altapress.ru подготовил приятные поздравления с этим днем в прозе, стихах и смс.

Поцелуй.
Поцелуй.
СС0.

Поздравления с Днем поцелуя в стихах

Желаю много целоваться
И каждым мигом наслаждаться,
Дарить огромную любовь
Своим любимым вновь и вновь!

Пусть поцелуи будут сладки,
Слаще конфет и шоколадки!
Любить желаю, целовать,
Большое счастье ощущать!

Поцелуй нам дарит счастье
И эмоций бурный всплеск.
После крепких поцелуев
Возникает в глазках блеск.

Всем, кто любит поцелуи,
Пожелаем в этот день,
Через годы чтобы было
Целоваться вам не лень!

Поцелуй — это чувства и страсть,
Потому вы целуйтесь почаще!
Поцелуй — это нежности часть,
Это признак любви настоящей!

Проявляйте же ласку свою
Поцелуем вы сладким, медовым!
Говорите друг другу «люблю»,
Оживала любовь чтобы снова!

Поцелуй. Пары.
Поцелуй. Пары.
открытые источники (CC0)

Поздравления с Днем поцелуяв прозе

Поздравляю со Всемирным днём поцелуя и желаю страстных и жарких, дорогих и сладких, нежных и искренних, весёлых и неожиданных, крепких и настоящих, волшебных и приятных, добрых и неповторимых поцелуев.

Пусть каждый поцелуй будет родным, теплым и нежным, приносит душевный покой и приятное умиротворение, радость и улыбку. Целуйтесь чаще, не бойтесь проявить чувства, и показать любовь. Со всемирным днем поцелуя!

Поздравляю со Всемирным днём поцелуя и желаю ни дня своей жизни не тратить напрасно. Желаю наслаждаться каждым мгновением, целовать любимых и дорогих людей. Пусть каждый поцелуй в губки, в щёчку или воздушный поцелуй делают тебя счастливее, веселее и жизнерадостнее!

Поздравления с Днем поцелуя в смс

День сегодня поцелуя.
Не жалейте губ и щек,
Будет слышен непременно
Отовсюду звонкий «чмок».

Удовольствие желаю
От процесса получать,
Никогда не знать печали
И любимых целовать.

Поцелуй нам дарит счастье
И эмоций бурный всплеск.
После крепких поцелуев
Возникает в глазках блеск.

Всем, кто любит поцелуи,
Пожелаем в этот день,
Через годы чтобы было
Целоваться вам не лень!

Сегодня день такой веселый,
День поцелуев и любви!
Он обладает доброй силой
И чудеса всегда творит.

И пусть друзья обнимут крепче,
И поцелуют от души.
Пускай горит любовь всё ярче
И в каждый дом скорей спешит!

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