День повара 2020: трогательные поздравления в стихах, прозе и смс

Гремят кастрюли и пыхтит плита.

Опять на кухне закипит работа.

Жизнь повара не так уж и проста:

Готовка, жарка, разные заботы.



Фуршеты, пир, ланч-бокс, простой обед.

Хлопот и дел у поваров немало.

Недаром их прославил целый свет

И праздник подарил особо главный.



День повара — не просто нынче дата,

А повод повара в работе поддержать.

Ведь у него всегда все на подхвате.

С Днем повара! Спасибо! Так держать!

На посту уже с утра

Наши чудо-повара,

От рассвета до заката

Не уходят никуда.



Праздник свой не отмечают,

Всё салаты нарезают,

Парят, варят и пекут,

Всех накормят и поймут.



От плиты отодвигайтесь,

Поздравления принимайте,

Счастья вам, большой зарплаты,

От Судьбы одних подарков.