День повара 2020: трогательные поздравления в стихах, прозе и смс

Поздравления с Днем повара в стихах
Гремят кастрюли и пыхтит плита.
Опять на кухне закипит работа.
Жизнь повара не так уж и проста:
Готовка, жарка, разные заботы.
Фуршеты, пир, ланч-бокс, простой обед.
Хлопот и дел у поваров немало.
Недаром их прославил целый свет
И праздник подарил особо главный.
День повара — не просто нынче дата,
А повод повара в работе поддержать.
Ведь у него всегда все на подхвате.
С Днем повара! Спасибо! Так держать!
На посту уже с утра
Наши чудо-повара,
От рассвета до заката
Не уходят никуда.
Праздник свой не отмечают,
Всё салаты нарезают,
Парят, варят и пекут,
Всех накормят и поймут.
От плиты отодвигайтесь,
Поздравления принимайте,
Счастья вам, большой зарплаты,
От Судьбы одних подарков.
Сегодня праздник поваров,
Нет в мире лучше мастеров,
Готовят всё они с душой:
И щи, и борщ, и суп с лапшой,
Мы в этот день желаем вам
Вставать с улыбкой по утрам,
Свою работу уважать,
Оклад достойный получать,
Чтобы сбывались все мечты,
Вокруг побольше доброты,
Идти по жизни не спеша,
От счастья пела чтоб душа!
Поздравления с Днем повара в прозе
Поздравляю всех поваров, мастеров своего поварского дела, людей которые творят кулинарные шедевры, настоящих художников гастрономии. Желаю успеха у плиты, пускай с каждым днем в ваших золотых руках рождаются все новые и новые вкусные рецепты. Желаю вам всегда творческого вдохновения и отличного настроения, которое непременно станет лучшей приправой к вашим блюдам.
Поздравляю самую вкусную профессию с праздником! Пусть Ваши изысканные кулинарные шедевры высоко ценят и съедают за минуту. Пускай жизнь будет такой же разносторонней и яркой, как количество вкусов и специй. Пусть работа, кроме высокой оплаты, приносит колоссальное удовольствие и реализацию своих талантов и способностей!
Поздравляю с Международным днём повара! Желаю всегда поражать своих гостей не только идеальным вкусом блюд, но и невероятной красотой их подачи, желаю изумительных рецептов и гениальных идей, желаю свежих улыбок на лице и свежих продуктов в холодильнике! Успехов и хорошего настроения в процессе приготовления, удачи и благополучия на протяжении всей жизни.
Поздравления с Днем повара в смс
Нет прекраснее работы,
Чем на кухне колдовать,
Кулинарные заботы
Вкусно преодолевать!
Мастерство пусть не подводит,
И плита будет шустра,
А еще — растут доходы.
Вас с Днем повара, ура!
Пусть ничего не пригорает
И соли пусть всегда хватает,
Всем нравится твоя стряпня.
С Днём повара тебя!
Достичь желаю совершенства,
На кухне получить главенство,
Придумать авторское блюдо
И лишь на счастье бить посуду!
Желаю творить,
Работу любить,
Жить ярко, со вкусом.
Чтоб не было грустно.
Для премий — много поводов.
Быть лучше всех. С Днем повара!