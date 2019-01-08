День повитух: почему 8 января женщины подшучивали над мужчинами

День повитух: история праздника
На Руси 8 января (21 декабря по старому стилю) отмечали бабий праздник. В этот день славили повивальных бабок и рожениц. Женщины с подарками и поздравлениями шли к повитухам, которые помогли им родить ребенка. А те угощали их кашей.
В любой деревне повивальную бабку уважали. «Повивальной» ее называли потому, что умела правильно «свить» новорожденного пеленками, чтобы он спал спокойно и не вырывался.
Это праздник был единственным днем, когда женщинам можно было подшучивать над мужчинами. Женщины снимали с них шапки и спускали штаны. Чтобы «спастись», мужчинам приходилось давать повитухам деньги, пишет rus.bg.
День повитух: приметы
- Если утром кричат синицы — значит вечером будет мороз, а если галдят вороны — будут снегопады.
- Подрумянившаяся каша предвещала обильный снег.
- Если 8 января была ясная погода, то это означало, что будет хороший урожай проса, пишет calend.ru.
День повитух: традиции
С 8 января начинались девичьи гадания, которые продолжались до Крещения. В это время гадали на свадьбу, смерть и урожай.
По христианскому обычаю в этот день все женщины, у которых были дети, пекли пироги и уносили их в церковь, чтобы преподнести Богородице.
В День повитух праздновали еще и день Бабьих каш. В каждом доме варили огромный казан крупяной каши и приговаривали «Полная ложка семью не разорит», говорится на сайте prazdniki-online.ru.
8 января дети ходили с пустыми коробками по хатам и выпрашивали угощения, шутливо гадали молодым девушкам и веселились.