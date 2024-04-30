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Жизнь

День пожарной охраны. Как поздравить в стихах, прозе и смс

Ежегодно 30 апреля в России отмечается День пожарной охраны — профессиональный праздник всех, кто посвятил свою жизнь борьбе с огнем, защите людей и имущества от пожаров. В этот день мы вспоминаем подвиги пожарных, благодарим их за отвагу и преданность делу, а также чтим память тех, кто отдал свои жизни, спасая других.

Новая техника МЧС.
Новая техника МЧС.
22.mchs.gov.ru

Как поздравить пожарного в стихах

Поздравляем борцов со стихией,
Покорителей силы огня!
Вам желаем безмерной отваги.
Пусть вас ангелы зорко хранят.

Меньше риска в опасной работе,
Больше тихих, спокойных минут.
Пусть оценят ваш подвиг по праву,
С благодарностью помнят ваш труд!

Мира, долгих лет жизни, здоровья,
Героизма, удачи, тепла!
Чтобы дома встречали с любовью,
А судьба благосклонной была!

Быть пожарным — это гордость,
И достоинство, и честь.
Ваших мужественных качеств
В жизни нам не перечесть.

От души вас поздравляем
С профессиональным днем.
Искренне всем вам желаем
Побеждать в борьбе с огнем.

Пусть не знают ваши семьи
Горестей, тревог и бед.
На великой вашей службе
Вам желаем лишь побед.

Способны вы стихию усмирить,
Пожар свирепый быстро погасить
И в трудный час прийти на помощь людям.
Пускай удача спутником вам будет.

Порою вы творите чудеса.
Пусть лучше не горят дома, леса,
Работа трудная сердца пусть не остудит,
И ваших подвигов никто пусть не забудет.

Мы поздравляем с праздником всех вас!
Пусть будет добрым каждый день и час.
За труд рисковый ваш мы благодарны.
Здоровья, счастья и удачи всем пожарным!

Пожарные учения на Телецком озере.
Пожарные учения на Телецком озере.
ГУ МЧС по Республике Алтай

Как поздравить пожарных в прозе

С Днем пожарной охраны! Желаю непоколебимого здоровья, жизнелюбия, удачи в делах и негаснущего энтузиазма. Пусть огонь горит только в сердце, теплом согревают близкие, а семья всегда верит, любит и ждет!

Всех, кто служит этому благородному и доблестному делу, поздравляем с профессиональным праздником Днем пожарной охраны. Желаем вам бодрости и терпения, здоровья и счастья. Пусть в ваших семьях царит благополучие!

В день пожарной охраны хочу вам пожелать успеха, везения и непременно здоровья! Пусть чрезвычайных ситуаций в вашей жизни будет как можно меньше, пусть Господь хранит вас и ведёт по праведному пути!

Юбилей пожарной службы.
Юбилей пожарной службы.
ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Как поздравить пожарного в смс

С Днем пожарной охраны
Поздравляем от души!
Пожелать хотим здоровья,
Мира, счастья и любви!

Спасибо вам за смелость вашу,
За труд нелегкий и отвагу,
За мужество, за героизм,
За все, друзья, благодарим!

C Днем пожарной охраны
Вас, бесстрашных парней!
Вам — добра океаны
И счастливейших дней!

Самой страшной стихии
Вы даете ответ.
Вы герои России!
Жить вам ярко, без бед!

День пожарной охраны —
Праздник значимый и важный.
Поздравляем с почётом
Сильных, смелых и отважных.

Пусть огонь горит в сердце,
Звезды в небе зажгутся.
Вам желаем согреться
Счастья искренним чувством!

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