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Здоровье

Стало известно, будут ли работать поликлиники и больницы Алтайского края в майские праздники

График работы медицинских учреждений изменится, но жители Алтайского края не останутся без помощи врачей. Об этом пишет amic.ru.

Губернатор Томенко передал районам края 111 автомобилей для больниц, школ и соцзащиты.
Губернатор Томенко передал районам края 111 автомобилей для больниц, школ и соцзащиты.
Антон Червяков

Как будут работать поликлиники в Алтайском крае в майские праздники?

В период с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая в поликлиниках будет доступен только дежурный врач-терапевт, а медицинская помощь будет оказываться только в случае необходимости.

Однако с 08:00 до 18:00 в эти дни будут работать контактные центры поликлиник, где можно будет получить ответы на все вопросы.

Поликлиники вернутся к обычному режиму работы 2, 3, 6, 7 и 8 мая. Стоит отметить, что с недавнего времени все поликлиники региона также работают по субботам, включая 4 мая, когда можно будет записаться на прием.

Хирургическая операция.
Хирургическая операция.
СС0

Будет ли работать женская консультация?

В праздничные дни в мае отделения будут принимать женщин только два дня: 30 апреля и 11 мая. Время работы — с 08:00 до 15:00.

В узкопрофильные больницы можно будет попасть 2, 3, 6, 7 и 8 мая.

Отмечается, что стационары и травмпункты не перестают работать ни на минуту.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае появится новая поликлиника.

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