В Алтайском крае появится новая поликлиника

Новая поликлиника за 1 млн рублей появится в Камне-На-Оби, сообщает региональный Минздрав.

Здание планируется сделать трехэтажным, общей площадью порядка 6 тыс. кв. м. Его оснастят современным медицинским диагностическим оборудованием.

Новая поликлиника объединит три действующих подразделения Каменской межрайонной больницы — взрослую, детскую и стоматологическую поликлиники. Таким образом, у врачей появится возможность принимать примерно 650 пациентов за смену.

Медпомощь здесь смогут получить жители всего Каменского медико-географического округа, включающего в себя Камень-на-Оби, Каменский, Крутихинский, Панкрушихинский, Баевский и Тюменцевский районы.

Строительство поликлиники планируют завершить к концу 2025 года.

Ранее сообщалось, что в Алтайский край после дефицита поступили вакцины для детей.

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