День пожилого человека: трогательные поздравления в стихах, прозе и смс

Поздравляем людей, которые очень многое знают об этой жизни. Людей, которые могут многое рассказать и многому научить. Людей, чьи благородные седины означают не только возраст, но и безграничную мудрость, бесценный опыт и большие познания. Желаем вам бесконечно долгих и счастливых лет, наполненных здоровьем, покоем, счастьем и заботой. Желаем, чтобы, не смотря на возраст, ваша душа всегда оставалась молодой и энергичной. С Днем пожилого человека!

Поздравляю с Международным днем пожилых людей! Пускай, несмотря на возраст, в душе всегда горит огонек задора, веселья, жизненного азарта. Желаю удовлетворенности своей жизнью, открытию новых ее граней, активности, крепкого здоровья. Пускай родные и близкие будут надежной поддержкой, дарят тепло и радость. Пусть в любом возрасте хочется просыпаться, улыбаться солнечным лучам, узнавать новое, веселится, строить планы и достигать их!