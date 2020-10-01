День пожилого человека: трогательные поздравления в стихах, прозе и смс

Поздравления с Днем пожилого человека в стихах
Октябрь месяц начинает
Почета, уважения день.
Всех пожилых мы поздравляем
Желаем много светлых дней!
Пусть уважают вашу старость
И мудрость, свитую в года.
Пусть будней трудовых усталость
Не тяготит вас никогда!
Здоровья вам, благополучия,
Спокойных, мирных, светлых дней.
Родных и близких самых лучших,
Соседей добрых и друзей!
С праздником вас поздравляю!
Пусть не будет в жизни бед,
В полном здравии желаю
Жить как минимум сто лет.
Пусть душа не постареет,
Будет вечно молода,
Сердце от любви трепещет
Не взирая на года.
Каждой нажитой морщинкой,
Каждым волосом седым
Можете гордиться смело
Вы — пример всем молодым.
Пожилой — не значит старый.
Очень мудрый — это точно.
За людей таких с гитарой,
Да поздравить надо срочно!
Редко мы их вспоминаем,
А они всё ждут и верят.
Вот про этот день мы знаем,
Он тоску у них измерит.
Как же мало — день внимания…
… им его побольше надо!
Разговоры, понимание —
Убедительней награда!
Поздравления с Днем пожилого человека в прозе
Поздравляем людей, которые очень многое знают об этой жизни. Людей, которые могут многое рассказать и многому научить. Людей, чьи благородные седины означают не только возраст, но и безграничную мудрость, бесценный опыт и большие познания. Желаем вам бесконечно долгих и счастливых лет, наполненных здоровьем, покоем, счастьем и заботой. Желаем, чтобы, не смотря на возраст, ваша душа всегда оставалась молодой и энергичной. С Днем пожилого человека!
Поздравляю с Международным днем пожилых людей! Пускай, несмотря на возраст, в душе всегда горит огонек задора, веселья, жизненного азарта. Желаю удовлетворенности своей жизнью, открытию новых ее граней, активности, крепкого здоровья. Пускай родные и близкие будут надежной поддержкой, дарят тепло и радость. Пусть в любом возрасте хочется просыпаться, улыбаться солнечным лучам, узнавать новое, веселится, строить планы и достигать их!
Что может быть важнее людей, которые знают так много об этой жизни, обладают мудростью, опытом, добротой? Дорогие главные люди Земли, с праздником! Будьте всегда одарены заботой, уважением, пониманием не только близких, но и окружающих людей. Пусть в душе живет гармония, а в сердце поют соловьи. Пусть будет время и повод для любимых дел, отдыха и наслаждения жизнью. Пусть родные любят и почитают.
Поздравления с Днем пожилого человека в смс
Пожелаем Вам здоровья,
Жизни долгих лет,
Чтобы радостью наполнен
Был для Вас весь свет,
Оптимизма, бодрости,
Солнечных Вам дней,
Чтоб не знали горести,
Жили веселей!
Долгих лет желаем вам,
Жизни без болезней!
Чтобы было в жизни всё,
Что для вас полезней!
Мудрость ваша пусть несёт
Нам свои познания,
Сил и новых вам высот,
Нового признания!
С днем пожилых людей
Примите поздравления!
Огромного здоровья вам,
Сил, бодрости, везения.
Пускай блестят почаще
От радости глаза!
Побольше смеха, счастья,
Пусть Бог хранит от зла.