День преподобного Кассиана Римлянина. Что известно о святом и почему предки его боялись

1

Скитался , узнавал и «озлобился». Биография Кассиана Римлянина

Иоанн Кассиан Римлянин, христианский богослов, признан видным теоретиком монашеской жизни 4−5 веков. Став подвижником, преподобный совершил паломничество в Святые земли. Там в одном из монастырей Вифлеема он принял постриг и несколько лет путешествовал по пустошам да скитам — чтобы изучить монашеский устав.

Римлянин, обогащенный знаниями, сопровождал святителя Иоанна Златоуста в Константинополь. Кстати, в этом городе богослова посвятили в диаконы.

Религия , Библия. СС0

Вскоре бытие Иоанна Кассиана дало еще один «виток»: уже в сане пресвитера он обустроил в Марселе мужской и женский монастыри.