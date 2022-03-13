День преподобного Кассиана Римлянина. Что известно о святом и почему предки его боялись

Иоанн Кассиан Римлянин, христианский богослов, признан видным теоретиком монашеской жизни 4−5 веков. Став подвижником, преподобный совершил паломничество в Святые земли. Там в одном из монастырей Вифлеема он принял постриг и несколько лет путешествовал по пустошам да скитам — чтобы изучить монашеский устав.
Римлянин, обогащенный знаниями, сопровождал святителя Иоанна Златоуста в Константинополь. Кстати, в этом городе богослова посвятили в диаконы.
Вскоре бытие Иоанна Кассиана дало еще один «виток»: уже в сане пресвитера он обустроил в Марселе мужской и женский монастыри.
Пращуры боялись Иоанна Кассиана Римлянина. Объективных объяснений этому нет, но есть поверье: якобы богослов отказался помочь мужику, чья телега увязла в пути. Зато над несчастным смиловался Николай.
Когда Кассиан и Николай вернулись в рай, Господь спросил: откуда один святой прибыл таким чистым и где мог запятнаться второй? Узнав подробности, Всевышний «наградил» Римлянина немилостью, и тот озлобился на людей.
Жители Руси считали Касьянов день опасным и полным неудач. Предки 13 марта не выходили на улицу (чтобы не заболеть и не встретить некую ужасную сущность), а еще боялись взгляда Римлянина.
По легенде, взор Иоанна Кассиана — поистине демонический. От него, подозревал люд, увядают растения и гибнет скотина.
- Длинные сосульки в Касьянов день — к долгому льну.
- Месяц «рогами» вниз — жди оттепели.
- Грач прилетел 13 марта — значит, снег сойдет рано, а лето будет дождливым.