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Жизнь

День преподобного Кассиана Римлянина. Что известно о святом и почему предки его боялись

День памяти преподобного Иоанна Кассиана Римлянина (Касьянов день) отмечают православные 13 марта. Чем запомнился святой и почему прародители остерегались его взгляда — в нашем материале.

Библия, религия.
Библия, религия.
СС0
1
Скитался, узнавал и «озлобился». Биография Кассиана Римлянина

Иоанн Кассиан Римлянин, христианский богослов, признан видным теоретиком монашеской жизни 4−5 веков. Став подвижником, преподобный совершил паломничество в Святые земли. Там в одном из монастырей Вифлеема он принял постриг и несколько лет путешествовал по пустошам да скитам — чтобы изучить монашеский устав.

Римлянин, обогащенный знаниями, сопровождал святителя Иоанна Златоуста в Константинополь. Кстати, в этом городе богослова посвятили в диаконы.

Религия, Библия.
Религия, Библия.
СС0

Вскоре бытие Иоанна Кассиана дало еще один «виток»: уже в сане пресвитера он обустроил в Марселе мужской и женский монастыри.

2
Негативная окраска. Почему преподобного Кассиана Римлянина боялись в народе?

Пращуры боялись Иоанна Кассиана Римлянина. Объективных объяснений этому нет, но есть поверье: якобы богослов отказался помочь мужику, чья телега увязла в пути. Зато над несчастным смиловался Николай.

Когда Кассиан и Николай вернулись в рай, Господь спросил: откуда один святой прибыл таким чистым и где мог запятнаться второй? Узнав подробности, Всевышний «наградил» Римлянина немилостью, и тот озлобился на людей.

3
Страшно и жутко. Почему на Руси боялись взгляда Римлянина?

Жители Руси считали Касьянов день опасным и полным неудач. Предки 13 марта не выходили на улицу (чтобы не заболеть и не встретить некую ужасную сущность), а еще боялись взгляда Римлянина.

Глаз.
Глаз.
СС0

По легенде, взор Иоанна Кассиана — поистине демонический. От него, подозревал люд, увядают растения и гибнет скотина.

4
Народные приметы на День преподобного Кассиана Римлянина
  • Длинные сосульки в Касьянов день — к долгому льну.
  • Месяц «рогами» вниз — жди оттепели.
  • Грач прилетел 13 марта — значит, снег сойдет рано, а лето будет дождливым.
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