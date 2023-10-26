День приятных неожиданностей и другие интересные праздники 26 октября

День кутания в пледы, Всемирная ночь воя на луну и другие необычные праздники, которые отмечают в мире сегодня

День приятных неожиданностей

Ежегодный праздник отмечается во многих странах, и его суть заключается в том, чтобы просто так порадовать близких, и не только. Некоторые люди предпочитают посвятить этот день благотворительности.

Плед с рукавами. lifehacker.ru.

День кутания в пледы

Укутаться в одеяло, покрывало или плед, потягивая горячий чай – именно такое романтическое представление о золотой осени у многих людей. В этот день рекомендуется отложить все дела и воссоздать эту картину самостоятельно.

Луна CC0

Всемирная ночь воя на луну

У этого дня два направления: серьезное и шуточное. Если серьезно, то это день осведомленности о волках, их жизни, местах обитания и способах охраны их самих и им подобных животных. Другая вариация является таинственным напоминаем о грядущем событии под названием Хэллоуин.

День интерсекс-людей

В 1996 состоялась первая публичная демонстрация интерсекс-людей в США. Жители Северной Америки рассказали о том, что в ныне несуществующем сообществе без согласия людей проводились операции на гениталиях младенцев. Также интерсекс-люди – это те, кто с рождения имеют нарушения полового развития.