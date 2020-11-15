День призывника 2020: поздравления в стихах, прозе и смс

Поздравления с Днем призывника в стихах
Если парень хочет быть Мужчиной,
И возраст подошёл — призывника.
Увиливать от службы нет причины,
Он справится за год, наверняка.
Пусть впереди немало испытаний:
Тревоги, стрельбы, дальний марш-бросок…
Он сможет доказать себе, и маме,
Что он — сейчас, не «маменькин сынок».
И если его правильно учили,
Он выполнит свой долг перед страной,
Отслужит честно, как отцы служили,
И возвратится с гордостью домой.
С Днем призывника
Поздравлю вас, ребята,
Удачи пожелаю
Будущим солдатам.
Священный долг Отчизне
Готовы вы отдать
И к плечу плечо
На защиту встать.
Желаю, чтоб отличными
Вы бойцами стали,
Гордилась, чтоб Мать-Родина
Своими сыновьями.
Чтобы стать мужчиной,
Воином, солдатом,
Школу мужества пройти
Надо вам, ребята.
Эта школа — армия,
Каждый это знает,
Вас с днем призывника
Сегодня поздравляю.
Желаю долг Отечеству
Вам отдать сполна,
Солдатами своими
Гордилась, чтоб страна.
Поздравления с Днем призывника в прозе
Поздравляем с праздником — Всероссийским днем призывника! Желаем всем еще не принявшим присягу и уже служащим — сил, здоровья, отваги, выносливости и великолепной физической формы! Пусть служба будет в радость, принесет много нового и интересного, подарит опыт и сформирует четкую жизненную позицию! Пусть всегда будет уверенность в завтрашнем дне и гордость за родную державу!
Сегодня — Всероссийский день призывника и я хочу поздравить вас, ребята. Пусть служба сделает из вас храбрых, бесстрашных, ответственных, рассудительных, дружных, перспективных мужчин, которых поистине можно считать защитниками Родины, героями своего народа. Желаю вам здоровья, неутомимых сил, неиссякаемого энтузиазма и постоянной целеустремлённости. Служите верно и доблестно, совершайте достойные поступки и никогда не сомневайтесь в себе!
Во Всероссийский день призывника я пожелать хочу большой отваги сердца и мужества души, великого патриотизма и чувства гордости за Родину, великолепных идей и бравых подвигов, крепкого здоровья, уважения и настоящего счастья.
Поздравления с Днем призывника в смс
Поздравляю, призывник,
С праздником твоим!
Если духом ты не сник,
Всех мы победим!
Честно Родине служить
Обещай своей,
Миром, честью дорожить
И планетой всей!
В этот день призывника
Пожелаю долгих лет
И здоровья на века,
Чтоб всегда был как атлет.
Чтобы не было забот
В жизни и на службе,
Пусть во всем тебе везет —
И в любви, и в дружбе!
В День призывника желаю
Долг свой Родине отдать,
И защитником отважным
Для родных и близких стать.