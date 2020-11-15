День призывника 2020: поздравления в стихах, прозе и смс

Если парень хочет быть Мужчиной,

И возраст подошёл — призывника.

Увиливать от службы нет причины,

Он справится за год, наверняка.



Пусть впереди немало испытаний:

Тревоги, стрельбы, дальний марш-бросок…

Он сможет доказать себе, и маме,

Что он — сейчас, не «маменькин сынок».



И если его правильно учили,

Он выполнит свой долг перед страной,

Отслужит честно, как отцы служили,

И возвратится с гордостью домой.