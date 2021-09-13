День программиста. Приятные поздравления в прозе, стихах и смс

Хакер, юзер, программист —

За компьютером артист!

Выдает лихие вещи,

Не поймешь его, хоть тресни!

Он с программами на «ты"

От «каспера» до «винды».

Что с процессором случится —

Каждый в гости к нему мчится.

Он решит любой вопрос,

Гениальный мега-мозг!

Желаю, чтоб в карьере программиста

Тебя всегда огромный ждал успех,

Чтоб ты писал программы очень быстро,

И был умней, талантливее всех!



Пускай не будет скучною работа,

Желаю много ярких будних дней,

А также лишь хорошего дохода,

Чтоб все мечты сбывались поскорей!