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Жизнь

День программиста. Приятные поздравления в прозе, стихах и смс

13 сентября в России отмечают День программиста. Укротителям сложных вычислительных систем altapress.ru подобрал поздравления в прозе, стихах и смс.

Компьютер.
Компьютер.
CC0

Поздравления с Днем программиста в прозе

В век технологий и прогресса мы особенно празднуем день программистов! Вы — люди, которые всегда на шаг впереди, создавая новые программы, алгоритмы, решения! Желаем не останавливаться на достигнутом!

С Днем программиста. Прорывов в работе, решительных действий, огромных возможностей, грандиозных достижений, разнообразия в жизни, абсолютного успеха, многогранного счастья души, многочисленных новых программ, интересных разработок, свободы выбора, таланта во всем!

Поздравляю с Днем программиста! Желаю, чтобы рабочий код твоей жизни был слаженным и точным, любовь была защищена надежным паролем, а компиляторами судьбы были здоровье, удача и благополучие.

Компьютер.
Компьютер.
СС0

Поздравления с Днем программиста в стихах

Хакер, юзер, программист —
За компьютером артист!
Выдает лихие вещи,
Не поймешь его, хоть тресни!
Он с программами на «ты"
От «каспера» до «винды».
Что с процессором случится —
Каждый в гости к нему мчится.
Он решит любой вопрос,
Гениальный мега-мозг!

Желаю, чтоб в карьере программиста
Тебя всегда огромный ждал успех,
Чтоб ты писал программы очень быстро,
И был умней, талантливее всех!

Пускай не будет скучною работа,
Желаю много ярких будних дней,
А также лишь хорошего дохода,
Чтоб все мечты сбывались поскорей!

Пусть несет День программиста
Счастье, нежность и добро,
Пусть растут доходы быстро,
На душе будет тепло!

И успеха алгоритмы
Пусть поддержат на пути,
Будет жизнь веселой, длинной,
И ждёт радость впереди!

Компьютер.
Компьютер.
CC0

Поздравления с Днем программиста в смс

С праздником! Ведь ты ПРОГРАММИСТ:

П — Профессиональный
Р — Решительный
О — Обаятельный
Г — Гениальный
Р — Разносторонний
А — Активный
М — Мыслящий
М — Мужественный
И — Интересный
С — Сверхэнергичный
Т — Талантливый

Ты — отличный программист,
Идеал-специалист!
Пусть все лучшее придет!
Море счастья в жизни ждет!

Тебя сегодня поздравляю,
Как программист, ты состоялся!
Успехов всяческих желаю,
Чтоб просто жизнью наслаждался!

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