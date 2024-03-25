День работника культуры. Творческие поздравления в прозе, стихах и смс

Если искусство — это небесный свод, то вы держите небо на своих плечах. Только благодаря вашей повседневной работе, не всегда заметной, но такой важной, мы можем облагородить свои души, вдохнуть чистый воздух творчества и унести с собой в сердце что-то новое и светлое. Желаем вам огромного профессионализма, неиссякаемой энергии и большой любви к своему делу. Ваш труд очень много значит для всех, так примите поздравления с Днем работника культуры!