День работника легкой промышленности 2021. Трогательные поздравления в стихах, прозе и смс

И портного, и швею

И закройщика спешу

Я поздравить с этим днем.

Мы вас лучшими зовем!



Чтоб иголка не ломалась,

Выкройка чтоб не терялась,

Муза чтобы посещала

И усталости не знала!



Всё чтоб в жизни получалось,

Жизнь с кем надо чтоб связалась.

Чтобы не было расстройств,

Чтобы всё вам удалось.

С промышленностью лёгкой

Судьба связала вас,

Успешною дорогой

Идёте вы сейчас!



Пусть ждут вас в этой сфере

Награды и почёт,

И всем друзьям примеры

Пусть труд ваш подаёт!



Высоких достижений,

Космических зарплат,

Работать здесь без лени

Пусть каждый будет рад!