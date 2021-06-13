День работника легкой промышленности 2021. Трогательные поздравления в стихах, прозе и смс

Поздравления с днем работника легкой промышленности в стихах
И портного, и швею
И закройщика спешу
Я поздравить с этим днем.
Мы вас лучшими зовем!
Чтоб иголка не ломалась,
Выкройка чтоб не терялась,
Муза чтобы посещала
И усталости не знала!
Всё чтоб в жизни получалось,
Жизнь с кем надо чтоб связалась.
Чтобы не было расстройств,
Чтобы всё вам удалось.
С промышленностью лёгкой
Судьба связала вас,
Успешною дорогой
Идёте вы сейчас!
Пусть ждут вас в этой сфере
Награды и почёт,
И всем друзьям примеры
Пусть труд ваш подаёт!
Высоких достижений,
Космических зарплат,
Работать здесь без лени
Пусть каждый будет рад!
Легкая промышленность День свой отмечает.
Труд ваш очень важен, нужен и ценим.
С этим днем я вас с волнением поздравляю
И желаю счастья, радости, любви.
Пусть работа будет легкой и любимой.
Пусть приносит часто вам большой доход.
Жизнь пусть станет сказкой доброй и красивой.
А успех с удачей поведут вперед.
Радуйтесь почаще, смейтесь, улыбайтесь.
Пусть здоровье ваше будет вековым.
Будьте вы любимы и не унывайте.
Пусть все ваши беды тают, словно дым.
Поздравления с днем работника легкой промышленности в прозе
Поздравляю с Днём работников лёгкой промышленности. И раз промышленность лёгкая, пускай и работается тоже легко! Желаю здоровья, работы без спешки, но с высокими результатами, жизни без проблем, но с постоянными переменами к лучшему. Пусть всего, что тебе нужно для счастья, всегда хватает. Пусть все, кем ты дорожишь, будут рядом с тобой.
В День работников легкой промышленности их же хочу и поздравить, и пожелать легкой не только промышленности, но и жизни, справедливого отношения к вашему труду и достойного его вознаграждения!
Поздравляю с Днём работников лёгкой промышленности. Желаю качественных материалов в твоих руках. Желаю больших возможностей на твоём горизонте. Желаю высоких целей в твоих планах. Желаю достойных успехов в твоей деятельности. Желаю огромного счастья в твоём сердце. И пусть лёгкой будет не только твоя промышленность, но и вся твоя жизнь!
Поздравления с днем работника легкой промышленности в смс
Промышленность легкая очень важна,
Ведь много людей одевает она,
Дает немалый доход стране,
Она нужна всегда и везде!
Работникам всем креативных идей,
Любви, вдохновения, радостных дней,
Трудами своими блага несите,
Шедевры свои вы народу дарите!
Вас украшает доброта,
Талантливость, отзывчивость,
Ведь представляете собой,
Вы, лёгкую промышленность.
Желаю вам творить, дерзать
И никогда не уставать,
Не горевать, проблем не знать,
Свою работу обожать!
В промышленности легкой
Работаешь давно,
Уменье со сноровкой
Не зря тебе дано.
Тебя мы поздравляем
Душевно с днем твоим,
Успеха мы желаем,
Пусть будет он большим!