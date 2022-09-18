Работники леса, вам честь и хвала,

Желаем, чтоб жизнь интересной была,

Пусть близкие дарят букеты из слов,

И радует вас чистый воздух лесов!



Вас с праздником славным поздравить спешим,

Пусть будут здоровье и сила души,

Чтоб труд свой умело, легко продолжать,

Улыбкой сиять, вовсе не унывать!

Россия славится лесами,

И нужно их конечно охранять.

Чтобы ещё мы долгими веками,

Могли запасы древесины пополнять.



Есть в сентябре отличный праздник,

Для всех кто лес наш бережёт.

И кто в посадке принимал участие,

Всем уважением Вам и почёт.



Здоровья Вам желаем и успехов,

Ваш труд словами нам не описать.

В работе чтобы не было помехи,

Желаем с легкостью природу защищать.