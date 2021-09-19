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Жизнь

День работников леса-2021. Воодушевляющие поздравления в прозе, стихах и смс

19 сентября в России отмечают День работников леса. Сегодня можно поздравлять и защитников леса, и тех, кто его усердно заготавливает. Altapress.ru подобрал вечнозеленые поздравления в прозе, стихах и смс.

Берегите лес.
Берегите лес.
СС0

Поздравления с Днем работников леса в прозе

Поздравляю с Днем работников леса. Желаю мудро и смело стоять на страже лесного благосостояния. Желаю вдыхать воздух счастья полной грудью, ощущая приятный аромат сосны, ласковое щебетанье птиц, приятный шум листвы. Желаю заряжаться положительной энергией от каждого дерева. Желаю двигаться к поставленной цели, как хищный зверь. Успехов в работе и процветания в жизни!

Пусть жизнь будет крепкой, как ствол дерева, который через все трудности растет и тянется к солнцу. Желаем вам не уставать на работе, оставаться в прекрасном настроении и радоваться новому дню. Успеха, здоровья и бесконечного счастья!

Поздравляю с Днем работников леса! Так как твоя профессия связана с природой, желаю тебе крепкого дубового здоровья, нежной березовой любви, высокой эвкалиптовой карьерной лестницы и кошелька такого же толстого, как баобаб.

Бревна.
Бревна.
СС0

Поздравления с Днем работников леса в стихах

Чтоб лесов шумели кроны,
Приносили кислород,
Нужен коллектив огромный,
Что деревья бережет!

Всем работникам лесхоза
Благодарность и почет,
Не пугают пусть морозы,
Вьюга мимо обойдет!

Пусть чистейший запах леса
Кружит голову всегда,
И проходят с интересом
Все рабочие года!

Лес давно твоя стихия,
Поздравляю в славный день,
Шелест листьев, запах хвои
Пусть прогонят скуки тень.

В праздник твой желаю счастья,
И работать лишь с душой,
Сказочные силы леса
Будут пусть всегда с тобой.

Пусть оплачивается знатно
Непростой и славный труд,
Будни в радости, веселье
Непременно пусть бегут.

Всех, кто лесу свои силы
Ежедневно отдает,
Шлю от сердца поздравления,
Пусть в работе вам везет.

Силы пусть не покидают,
Все пускай вам удается,
Дарит радость пусть работа
И удача улыбнется.

Высадка деревьев в Нагорном парке
Высадка деревьев в Нагорном парке
barnaul.org

Поздравления с Днем работников леса в смс

С Днем работников леса зеленого
Настоящих трудяг поздравляем сейчас,
Пожелаем вам воздуха вольного
И, конечно, здоровья запас.

Пусть наполнится сердце спокойствием,
Пусть работа приносит доход
Уважение, и удовольствие,
Пользу лесу, огромный почет.

С Днем работников леса
Тебя поздравляю,
Счастья, жизни чудесной
Всей душою желаю.

Чтоб работа лишь в радость
И в личном удачи,
Становись всем на зависть
Мудрей и богаче!

Лес беречь — твоя работа!
Своей профессией гордись,
И ежедневно, год за годом,
Лес приумножить лишь стремись!

Пускай зеленых насаждений
Станет больше раза в два!
Желаю правильных решений
И в своем деле мастерства!

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