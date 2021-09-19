День работников леса-2021. Воодушевляющие поздравления в прозе, стихах и смс

Чтоб лесов шумели кроны,

Приносили кислород,

Нужен коллектив огромный,

Что деревья бережет!



Всем работникам лесхоза

Благодарность и почет,

Не пугают пусть морозы,

Вьюга мимо обойдет!



Пусть чистейший запах леса

Кружит голову всегда,

И проходят с интересом

Все рабочие года!

Лес давно твоя стихия,

Поздравляю в славный день,

Шелест листьев, запах хвои

Пусть прогонят скуки тень.



В праздник твой желаю счастья,

И работать лишь с душой,

Сказочные силы леса

Будут пусть всегда с тобой.



Пусть оплачивается знатно

Непростой и славный труд,

Будни в радости, веселье

Непременно пусть бегут.