Пожелаю, чтоб дела

Были все в ажуре

Тем, кто трудится упорно

В прокуратуре.



Праздник ваш — отличный повод

Вам спасибо всем сказать.

Я желаю только счастья,

Не болеть и процветать.

Если ас в прокуратуре,

Значит все в стране в ажуре,

Пожелаем вам успехов

В этой непростой структуре.



Пусть смекалка помогает

Вам выигрывать дела,

И всегда чтоб идеальной

Репутация была!