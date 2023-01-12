Поздравления с Днем работника прокуратуры в прозе
С праздником! Желаем профессионализма, душевного равновесия, взлета в карьере и спокойной работы. Пусть закон всегда будет на вашей стороне. Желаем, чтобы под защитой всегда была семья и любимые люди. Поздравляю с Днем работников Прокуратуры РФ!
С Днем работников прокуратуры! От всей души желаю вам крепкого здоровья, море жизненной энергии и хорошего настроения каждый день, чтобы самоотверженно исполнять свой служебный долг, трудиться на благо нашей великой Родины!
Поздравляю с Днем работника прокураторы! Пусть будет успешным ваш путь, желаю находить силы для одоления любых преград. Здоровья, успеха, терпения в нелегком бою, и конечно, желаю не терять хватку. Любви и всех благ!
Поздравления с Днем работника прокуратуры в стихах
Прокурорская работа —
Это та еще забота.
И порой без выходных,
Без больничных, отпускных.
Но Ваш труд безмерно важен!
Ни один бандит не страшен,
Если свой творит надзор
Наш любимый прокурор.
С праздником Вас поздравляем!
Счастья и добра желаем,
Доброй службы, долгих лет,
Жить без грусти и без бед!
Целый день в прокуратуре
Службу верную несешь,
Этой значимой структуре
Силы все ты отдаёшь.
Пусть по лестнице карьерной
Вверх удача приведет,
А в дороге все барьеры
Жизнь, как ластиком, сотрет!
Уважение народа
Пусть крепчает с каждым днем,
И солидные доходы
В сейфе скопятся твоём!
Законность, верность долгу
И личная культура —
Такие люди могут
Служить в прокуратуре.
Работа прокурорская —
Пример для граждан всех.
Лишь честность, компетентность
Приносят вам успех.
За каждой госструктурой
Обязан быть надзор.
Вас с Днем прокуратуры,
Товарищ прокурор!
Поздравления с Днем работника прокуратуры в смс
Пожелаю, чтоб дела
Были все в ажуре
Тем, кто трудится упорно
В прокуратуре.
Праздник ваш — отличный повод
Вам спасибо всем сказать.
Я желаю только счастья,
Не болеть и процветать.
Если ас в прокуратуре,
Значит все в стране в ажуре,
Пожелаем вам успехов
В этой непростой структуре.
Пусть смекалка помогает
Вам выигрывать дела,
И всегда чтоб идеальной
Репутация была!
Приговор мой будет строгим,
Слушай ты его скорей!
Счастье ждёт там на пороге,
Ты впускай его быстрей!
А ещё здоровья много
В приговоре том моем.
И удачи на дорогах,
И в делах, чтоб был подъем!
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