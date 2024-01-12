День работников прокуратуры — 12 января. Позитивные поздравления в прозе, стихах и смс

Прокурорская работа —

Это та еще забота.

И порой без выходных,

Без больничных, отпускных.



Но Ваш труд безмерно важен!

Ни один бандит не страшен,

Если свой творит надзор

Наш любимый прокурор.



С праздником Вас поздравляем!

Счастья и добра желаем,

Доброй службы, долгих лет,

Жить без грусти и без бед!

Целый день в прокуратуре

Службу верную несешь,

Этой значимой структуре

Силы все ты отдаёшь.



Пусть по лестнице карьерной

Вверх удача приведет,

А в дороге все барьеры

Жизнь, как ластиком, сотрет!



Уважение народа

Пусть крепчает с каждым днем,

И солидные доходы

В сейфе скопятся твоём!