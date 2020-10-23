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Жизнь

День работников рекламы 2020: приятные поздравления в стихах, прозе и смс

23 октября в России отмечают День работников рекламы. Реклама в повседневной жизни играет весьма существенную роль. Благодаря ей ежегодно продаются миллионы товаров. Altapress.ru сделал подборку приятных поздравлений с Днем работников рекламы в стихах, прозе и смс.

7 причин, почему нужно идти работать рекламистом.
7 причин, почему нужно идти работать рекламистом.
СС0.

Поздравления с Днем работников рекламы в стихах

С Днем работника рекламы!
Чтоб работа, как забава,
Только радость приносила,
Много мыслей, креатива.

Генерируйте идеи,
Воплощайте все затеи,
Чтоб никто не усомнился
В том, что вы специалисты.

Чтоб работали на славу,
Чтобы все вас узнавали,
Чтобы ваш души полет
Принес деньги и почет.

Без рекламы никуда,
Это знает вся страна,
И тебя я поздравляю,
Креатива пожелаю!

Ты работай, создавай,
Мир рекламы покоряй,
Интересная работа,
Знаний надо очень много.

Творческих тебе идей,
Жизнь пусть будет веселей,
И проектов интересных,
И пусть будет все чудесно!

Реклама — двигатель торговли,
Закон известен нам давно.
Пусть всем рекламщикам лишь счастье
По жизни будет суждено.

Желаю вам в прекрасный праздник
Лишь креативных я идей,
Работы — яркой, интересной,
И денежных больших дождей.

Карантин. Компьютер.
Карантин. Компьютер.
CC0

Поздравления с Днем работников рекламы в прозе

С Днём работников рекламы. Пусть всё, что бы ни попало к тебе в руки, под прицел твоей мысли и фантазии, будет успешно разрекламировано, а впоследствии быстро распространено в массах народа. Желаю креатива и высоких творческих полётов, а также сил, энтузиазма, достатка и удач.

Благодаря вашей отменной работе покупатель осведомлен о качестве продукции современного рынка. Вы знаете, как выгодно преподнести все достоинства товара и умело скрыть его недостатки. Креативный подход и коммуникабельность у вас в крови. Удачи вам и творческих успехов в работе!

Поздравляю с Днём работников рекламы. Желаю бесконечного потока креативных и уникальных идей, громких и запоминающихся слоганов. Пусть всегда имеет успех твоя реклама, пусть постоянно приводит к счастью тебя твоя судьба.

Компьютер.
Компьютер.
CCO

Поздравления с Днем работников рекламы в смс

В день работников рекламы
Пожелаю добрых дней
И доходов крупных самых,
Чтоб трудилось веселей.

Новых встреч и ярких будней,
Замечательных коллег,
Чтоб была работа чудной,
Не наскучила вовек!

Желаю красочных идей,
Рекламу свежую творите,
Чтоб завлекать легко людей,
Идеи яркие ищите!

Пусть посещает вдохновение
Вас для создания реклам!
Я от работы наслаждение
Всегда ловить желаю вам!

У рекламщиков сегодня
Праздник намечается,
День трудяг промоушна
Нынче отмечается.

Креативных вам идей
От души желаю,
Будьте счастливы, ребята.
В общем, поздравляю.

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