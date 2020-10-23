День работников рекламы 2020: приятные поздравления в стихах, прозе и смс

С Днем работника рекламы!

Чтоб работа, как забава,

Только радость приносила,

Много мыслей, креатива.



Генерируйте идеи,

Воплощайте все затеи,

Чтоб никто не усомнился

В том, что вы специалисты.



Чтоб работали на славу,

Чтобы все вас узнавали,

Чтобы ваш души полет

Принес деньги и почет.

Без рекламы никуда,

Это знает вся страна,

И тебя я поздравляю,

Креатива пожелаю!



Ты работай, создавай,

Мир рекламы покоряй,

Интересная работа,

Знаний надо очень много.



Творческих тебе идей,

Жизнь пусть будет веселей,

И проектов интересных,

И пусть будет все чудесно!