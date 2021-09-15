День санитарного работника и HR-менеджера-2021. Поздравления в прозе, стихах и смс

Поздравления с Днем работника санитарно-эпидемиологической службы в прозе
Пусть солнце улыбнется вам и подарит тепло, пусть всякое вас зло обходит стороной. Спасибо вам за то есть, спасибо за ваш труд и внимательность. С Днем работников санитарно-эпидемиологической службы!
Поздравляем с профессиональным праздником всех работников санитарно-эпидемиологической службы! Мы благодарим вас от всего сердца и души, ведь именно благодаря вашей работе эпидемии в целом представляются нам лишь далекой угрозой. А боятся только те, кто знает, за что.
Поздравляю С Днем работников санитарно-эпидемиологической службы и от души желаю всегда быть на страже здоровья общества. Пусть будет чистым небо над головой, чистыми помыслы души, чистым воздух окружающей среды и чистой удача на пути твоей жизни.
Поздравления с Днем работника санитарно-эпидемиологической службы в стихах
Работа службы санитарной для населения важна!
От эпидемий и инфекций нас защитить она должна!
Ее работниками строгий осуществляется надзор
За соблюдением гигиены и разных санитарных норм.
Пусть в этот праздник все, кто связан с работой этой непростой,
Забудут обо всех тревогах и отдохнут со всей душой!
За вашу службу и защиту признательна вам вся страна!
За вас поднимем мы бокалы и выпьем с радостью до дна!
Сегодня праздник службы санитарной,
Как составной здравоохранения страны.
Ее могли б назвать гуманитарной,
Ведь обществу труды ее важны!
Заботы все ее о человеке:
Защита, профилактика, надзор…
Все это выражается в опеке,
Прописанной средь выкладок и норм.
Работники, примите поздравления
И пожелания счастья в этот час!
Спасибо вам за службу и терпенье,
За то, что защищаете вы нас!
От эпидемий и болезней
Нас защищает служба СЭС.
Чтоб навсегда они исчезли,
Надзор над ними строгий есть!
И праздник профессиональный
Для службы сделали не зря!
Он самый нужный, актуальный
И в середине сентября.
Приходит с осенью неспешно,
С дождями теплыми порой…
Мы вас поздравить здесь, конечно,
Собрались дружною толпой!
И пожелать тепла, удачи!
С улыбкой каждый день встречать!
Решая сложные задачи,
За них награды получать!
Поздравления с Днем работника санитарно-эпидемиологической службы в смс
Работник санитарной службы,
Прими поклон от нас радушный!
Мы поздравляем с днем твоим!
Тебя за все благодарим!
Пусть лишь удача в жизни будет,
А счастье вас не позабудет!
Учат руки мыть нас мылом,
За здоровье волноваться,
Чтоб инфекций меньше было
На «авось» не полагаться.
Это службе санитарной
Все под силу рассказать!
Обучить основам главным,
Разъяснить и показать!
В праздник им мы пожелаем
Лишь здоровья, долгих лет!
Службу нашу прославляем!
Чтобы рос авторитет!
Санитарная служба недаром
Мониторит здоровье у нас.
Профилактикой, будто ударом,
Устраняет болезни на раз!
Мы гордимся, работники, вами
И желаем удачи большой!
Славьтесь вечно своими делами
И прекрасной, великой душой!
Поздравления с Днем HR-менеджера в прозе
Пусть все вакантные места занимают лишь самые достойные и ответственные личности. Пусть ваш профессионализм позволяет вам всегда делать верный выбор. Пусть слаженность коллектива будет вашей заслугой и гордостью.
Желаю кандидатов отличных, чтобы продуктивно работали, чтобы стремились выполнять задачи быстро и правильно. Пусть собеседования проходят на позитивных эмоциях, а вакансии будут закрываться по щелчку пальцев!
Желаю всегда профессионально подбирать персонал, который будет развивать компанию в нужном русле. Желаю, чтобы каждый сотрудник был легко обучаем и приносил плодотворные результаты своей деятельности. Поздравляю!
Поздравления с Днем HR-менеджера в стихах
Персонал он хороший подберет
И лентяев в шею всех попрет.
Чтобы коллектив был дружен,
HR-менеджер вам нужен.
Пусть сотрудники его уважают,
Никогда не обижают.
А директор не скупится,
И на премию раскрутится.
День HR-менеджера — это радость,
Праздник, который нам посвятили!
Пусть на работе исчезнет тягость,
Чтобы мы очень довольными были!
Желаю коллегам новых свершений,
Без них невозможно нам обойтись,
А когда обретем массу достижений,
То позволим себе мы любой каприз!
HR-менеджер ты замечательный,
Весь наш офис гордится тобой!
Самый умный, надежный, внимательный,
Заводной, яркий и боевой.
В этот день принимай поздравления
И к высотам карьерным иди.
Пусть в успехах не будет сомнения,
Пусть лишь радости ждут впереди
Поздравления с Днем HR-менеджера в смс
Работы не бывает мало
У менеджера по персоналу:
Подобрать и научить,
Поддержать и уличить…
Но зато его все знают
И, конечно, уважают,
Поздравляют персонально
В праздник профессиональный.
Управляешь персоналом
Ты, как славный капитан.
Успеваешь все на свете,
Сразу ты и тут, и там.
В праздник твой желаю силы
И терпения с лихвой,
Пусть под чутким руководством
Коллектив растет лишь твой.
HR-менеджер, ты знаешь,
Как нам кадры подобрать,
Высоко же ты летаешь,
И умений не отнять!
В праздник твой мы поздравляем!
Сохраняй успех всегда,
И еще тебе желаем
Отдыхать хоть иногда!