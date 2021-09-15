День санитарного работника и HR-менеджера-2021. Поздравления в прозе, стихах и смс

Работа службы санитарной для населения важна!

От эпидемий и инфекций нас защитить она должна!

Ее работниками строгий осуществляется надзор

За соблюдением гигиены и разных санитарных норм.

Пусть в этот праздник все, кто связан с работой этой непростой,

Забудут обо всех тревогах и отдохнут со всей душой!

За вашу службу и защиту признательна вам вся страна!

За вас поднимем мы бокалы и выпьем с радостью до дна!

Сегодня праздник службы санитарной,

Как составной здравоохранения страны.

Ее могли б назвать гуманитарной,

Ведь обществу труды ее важны!

Заботы все ее о человеке:

Защита, профилактика, надзор…

Все это выражается в опеке,

Прописанной средь выкладок и норм.

Работники, примите поздравления

И пожелания счастья в этот час!

Спасибо вам за службу и терпенье,

За то, что защищаете вы нас!