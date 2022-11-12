Ты трудишься в Сбербанке ежедневно,

А значит, это точно праздник твой!

Поздравить я хочу тебе душевно,

Удача пусть всегда будет с тобой!



Желаю, чтобы все было в порядке:

В карьере и, конечно же, в семье,

Живи всегда счастливо и в достатке,

Всех благ земных желаю я тебе!

Ты трудом своим в Сбербанке

Пользу людям доставляешь.

Словно звездочка во мраке,

Им дорогу освещаешь.



О кредитах, ипотеках

Ты в подробностях все знаешь

И охотно человеку

Материал предоставляешь.



Трудись смело, энергично,

С превосходным настроеньем.

И пусть множится наличность

В твоих личных сбереженьях!