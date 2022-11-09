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Жизнь

День книги Мировых рекордов Гиннесса — 9 ноября. 5 интересных фактов о самой-самой книге

Международный день книги Мировых рекордов Гиннесса отмечают 9 ноября. Праздник стали отмечать в 2005 году, в честь 50-го, юбилейного выпуска. Altapress.ru рассказывает 5 интересных фактов о книге о самом-самом.

Когда книжные полки и лестница организованы в такое чудо.
Когда книжные полки и лестница организованы в такое чудо.
открытые источники

1. Книгу рекордов Гиннеса придумал вовсе не человек по фамилии Гиннес — а директор пивоваренной компании Хью Бивер.

Идея книги, которая бы документировала рекорды, пришла к нему во время спора. Он с товарищами не мог решить, какая же птица самая быстрая — золотая ржанка или шотландская куропатка.

Такая бы книга могла разрешить множество пари, которые заключали люди, — подумал Бивер и воплотил свою идею в жизнь.

Статистика.
Статистика.
Pixabay.com

2. В первом издании было всего 198 страниц. В дальнейшем он постоянно расширялся и пополнялся.

3. Книга рекордов Гиннесса в 1974 году умудрилась оказаться на своих же страницах, как самое продаваемое издание.

Деньги. Евро.
Деньги. Евро.
pixabay.com.

4. Некоторые категории рекордов пришлось удалить — например, связанные с домашними животными, едой и напитками.

Желая увековечить свое имя, люди специально закармливали животных и переедали сами, причиняя непоправимый ущерб здоровью.

5. Существует видеоигра, посвященная изданию. Guinness World Records: The Video Game вышла в 2008 году для платформ Nintendo DS, Wii и iOS.

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