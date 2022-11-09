1. Книгу рекордов Гиннеса придумал вовсе не человек по фамилии Гиннес — а директор пивоваренной компании Хью Бивер.
Идея книги, которая бы документировала рекорды, пришла к нему во время спора. Он с товарищами не мог решить, какая же птица самая быстрая — золотая ржанка или шотландская куропатка.
Такая бы книга могла разрешить множество пари, которые заключали люди, — подумал Бивер и воплотил свою идею в жизнь.
2. В первом издании было всего 198 страниц. В дальнейшем он постоянно расширялся и пополнялся.
3. Книга рекордов Гиннесса в 1974 году умудрилась оказаться на своих же страницах, как самое продаваемое издание.
4. Некоторые категории рекордов пришлось удалить — например, связанные с домашними животными, едой и напитками.
Желая увековечить свое имя, люди специально закармливали животных и переедали сами, причиняя непоправимый ущерб здоровью.
5. Существует видеоигра, посвященная изданию. Guinness World Records: The Video Game вышла в 2008 году для платформ Nintendo DS, Wii и iOS.