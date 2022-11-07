Вам хочу я пожелать

Жить в мире и согласии,

И пусть будет этот день

Всенародным праздником.



Если в ссоре — помиритесь

И живите дружно,

Сохранить мир на земле

Нам всем вместе нужно.



Я желаю вам добра

Мира и согласия,

Чтоб любой — и ты, и я

Были в жизни счастливы.

С Днем согласия и примирения

Поздравляем, желая добра,

И отличного всем настроения,

Вдохновения для каждого дня!

Пусть не встретятся горести, бедствия

На пути — лишь согласие, мир,

Чтоб все счастливы были впоследствии,

И здоровья большой эликсир

Пусть судьба принесет, пусть подарит вам

Много радости, силы, тепла

И легка пусть дорога будет к мечтам,

И не встретилось никогда зла!