День народного единства 2022. Теплые поздравления в прозе, стихах и смс

В День народного единства хочется пожелать уважения друг к другу и добра, понимания и милосердия, искренних отношений и великодушия. Пусть наш народ помнит наши корни, наши подвиги, нашу землю и наше великое становление. Пусть каждый будет счастлив и здоров, патриотичен и свободолюбив!

Пускай между всеми народами будут мир и согласие! Я от всего сердца желаю, чтобы все мы стали дружнее и терпимее друг к другу, ведь каждый народ ценен и важен! Желаю всем только добра, понимания, гармонии и, конечно, счастья!