День народного единства 2022. Теплые поздравления в прозе, стихах и смс

Приятные поздравления с Днем народного единства в прозе
В День народного единства хочется пожелать уважения друг к другу и добра, понимания и милосердия, искренних отношений и великодушия. Пусть наш народ помнит наши корни, наши подвиги, нашу землю и наше великое становление. Пусть каждый будет счастлив и здоров, патриотичен и свободолюбив!
Пускай между всеми народами будут мир и согласие! Я от всего сердца желаю, чтобы все мы стали дружнее и терпимее друг к другу, ведь каждый народ ценен и важен! Желаю всем только добра, понимания, гармонии и, конечно, счастья!
Поздравляем соотечественников с Днем народного единства! В день примирения и согласия желаем всем крепкого здоровья, мирного неба, благополучной жизни, успехов и созидательной деятельности во имя процветания нашей любимой России. С праздником!
Приятные поздравления с Днем народного единства в стихах
В День народного единства
Пускай будет все отлично:
Мирно, дружно все живут
И друг друга берегут.
Хранят в сердцах пускай тепло,
Живут весело, легко.
И не ссорятся никогда,
В мире пусть живут всегда.
Сегодня день неистовой отваги,
День, отозвавшийся в сердцах,
Надежды день во смутном мраке,
День радостных улыбок на устах.
Пускай крепчает дух единства,
Пусть будет мир в родной стране.
Пусть разбивается бесчинство
О сталь народной и святой брони.
День единства создан верно,
Чтобы вспомнил весь народ,
Что дружить нам всем так важно,
Мир стране весь люд несет!
Обернитесь, улыбнитесь
Вы соседу своему
И живите только мирно,
Чтоб поднять свою страну!
Приятные поздравления с Днем народного единства в смс
С Днем народного единства!
Счастья, радости, добра,
Чувств веселых и взаимных,
И душевного тепла.
Самых ярких впечатлений
И событий позитивных,
Чтоб с отличным настроением
Жить успешно и активно!
В День народного единства
Всем согласия желаю,
Быть нам всем единым целым
В этот праздник пожелаю.
Желаю по народностям
Друг друга не делить,
В стране одной семьей
Всегда чтоб дружно жить.
Поздравляю с Днем единства
И желаю, чтобы в жизни
Были лучшие союзы,
Без напряга и обузы.
Пусть все ваши единенья
Дарят новые свершения,
А удача идет рядом,
Помогает там, где надо!