4 ноября
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Жизнь

День народного единства 2022. Теплые поздравления в прозе, стихах и смс

День народного единства отмечают в России 4 ноября. Теплые и приятные поздравления в прозе, стихах и смс — в подборке altapress.ru/

Москва, храм Василия Блаженного.
Москва, храм Василия Блаженного.
unsplash.com.

Приятные поздравления с Днем народного единства в прозе

В День народного единства хочется пожелать уважения друг к другу и добра, понимания и милосердия, искренних отношений и великодушия. Пусть наш народ помнит наши корни, наши подвиги, нашу землю и наше великое становление. Пусть каждый будет счастлив и здоров, патриотичен и свободолюбив!

Пускай между всеми народами будут мир и согласие! Я от всего сердца желаю, чтобы все мы стали дружнее и терпимее друг к другу, ведь каждый народ ценен и важен! Желаю всем только добра, понимания, гармонии и, конечно, счастья!

Поздравляем соотечественников с Днем народного единства! В день примирения и согласия желаем всем крепкого здоровья, мирного неба, благополучной жизни, успехов и созидательной деятельности во имя процветания нашей любимой России. С праздником!

Флаг Росси, флаг РФ.
Флаг Росси, флаг РФ.
unsplash.com.

Приятные поздравления с Днем народного единства в стихах

В День народного единства
Пускай будет все отлично:
Мирно, дружно все живут
И друг друга берегут.

Хранят в сердцах пускай тепло,
Живут весело, легко.
И не ссорятся никогда,
В мире пусть живут всегда.

Сегодня день неистовой отваги,
День, отозвавшийся в сердцах,
Надежды день во смутном мраке,
День радостных улыбок на устах.

Пускай крепчает дух единства,
Пусть будет мир в родной стране.
Пусть разбивается бесчинство
О сталь народной и святой брони.

День единства создан верно,
Чтобы вспомнил весь народ,
Что дружить нам всем так важно,
Мир стране весь люд несет!

Обернитесь, улыбнитесь
Вы соседу своему
И живите только мирно,
Чтоб поднять свою страну!

Москва. «Москва-Сити»
Москва. «Москва-Сити»
СС0

Приятные поздравления с Днем народного единства в смс

С Днем народного единства!
Счастья, радости, добра,
Чувств веселых и взаимных,
И душевного тепла.

Самых ярких впечатлений
И событий позитивных,
Чтоб с отличным настроением
Жить успешно и активно!

В День народного единства
Всем согласия желаю,
Быть нам всем единым целым
В этот праздник пожелаю.

Желаю по народностям
Друг друга не делить,
В стране одной семьей
Всегда чтоб дружно жить.

Поздравляю с Днем единства
И желаю, чтобы в жизни
Были лучшие союзы,
Без напряга и обузы.

Пусть все ваши единенья
Дарят новые свершения,
А удача идет рядом,
Помогает там, где надо!

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