2 ноября
﻿
Жизнь

Всемирный день балета — 2 ноября. Как театры со всеми мира проведут единую трансляцию

Всемирный день балета в 2022 году отмечают 2 ноября. В этот ден театры со всех континентов будут транслировать онлайн выступления, а отечественные театры покажут уникальные проекты.

Закулисье русского балета.
Закулисье русского балета.
Соцсети

История праздника

День балета — молодой праздник. Официально его стали отмечать в 2014 году. До этого артисты отмечали Международный день танца.

Точной даты у праздника нет, ведь очень трудно договориться о едином времени трансляции сразу нескольким крупнейшим балетным коллективам.

Идею праздника подала Великобритания. В залах Королевского театра решили провести первую трансляцию репетиций. И это очень понравилось зрителям — запись посмотрели почти полмиллиона людей со всего мира.

Данный эксперимент стали проводить ежегодно, и к Королевскому театру присоединились другие балетные труппы.

Репетиции балета &quot;Вий&quot;.
Репетиции балета «Вий».
Дмитрий Лямзин.

Какие зарубежные театры проведут трансляцию?

Онлайн-трансляции проведут театры Европы, Азии, Австралии, Африки, Северной и Южной Америки.

Присоединиться к ним можно 2 ноября на YouTube. Подробное расписание опубликовано на официальном сайте проекта.

Балет &quot;Дон Кихот&quot;.
Балет «Дон Кихот».
bolshoi.ru/

А кто выступит из отечественных театров?

Среди участников — Мариинский театр, Театр балета Бориса Эйфмана, Михайловский и Большой театры, а также проект «Русские сезоны».

В России показы проведут во ВКонтакте, в сообществе «Культура ВКонтакте».

А трансляцию из Большого театра можно будет посмотреть YouTube-канале.

Репетиции балета &quot;Вий&quot;.
Репетиции балета «Вий».
Дмитрий Лямзин.

Какие спецпроекты приготовили театры?

Театр балета Бориса Эйфмана покажет документальный фильм «Пространство жизни Бориса Эйфмана» 2 ноября в 12.00 мск.

Большой театр заранее представил «день из жизни театра». Зрителям впервые показали репетиционный процесс непосредственно на сцене — транслировали репетицию «Дон Кихота» в костюмах и реальных декорациях. Она прошла 1 ноября в 11.45 мск.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость