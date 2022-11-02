История праздника
День балета — молодой праздник. Официально его стали отмечать в 2014 году. До этого артисты отмечали Международный день танца.
Точной даты у праздника нет, ведь очень трудно договориться о едином времени трансляции сразу нескольким крупнейшим балетным коллективам.
Идею праздника подала Великобритания. В залах Королевского театра решили провести первую трансляцию репетиций. И это очень понравилось зрителям — запись посмотрели почти полмиллиона людей со всего мира.
Данный эксперимент стали проводить ежегодно, и к Королевскому театру присоединились другие балетные труппы.
Какие зарубежные театры проведут трансляцию?
Онлайн-трансляции проведут театры Европы, Азии, Австралии, Африки, Северной и Южной Америки.
Присоединиться к ним можно 2 ноября на YouTube. Подробное расписание опубликовано на официальном сайте проекта.
А кто выступит из отечественных театров?
Среди участников — Мариинский театр, Театр балета Бориса Эйфмана, Михайловский и Большой театры, а также проект «Русские сезоны».
В России показы проведут во ВКонтакте, в сообществе «Культура ВКонтакте».
А трансляцию из Большого театра можно будет посмотреть YouTube-канале.
Какие спецпроекты приготовили театры?
Театр балета Бориса Эйфмана покажет документальный фильм «Пространство жизни Бориса Эйфмана» 2 ноября в 12.00 мск.
Большой театр заранее представил «день из жизни театра». Зрителям впервые показали репетиционный процесс непосредственно на сцене — транслировали репетицию «Дон Кихота» в костюмах и реальных декорациях. Она прошла 1 ноября в 11.45 мск.