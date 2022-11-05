День мужчин 2022. Красивые поздравления в прозе, стихах и смс

Поздравляю тебя с Днем мужчин! Тебя с гордостью можно назвать настоящим мужчиной, ведь ты сильный, честный, целеустремленный и трудолюбивый человек! Пускай твоя жизнь будет полна счастья, любви и всевозможных достижений! Главное — будь здоров и полон сил и энергии, а все остальное непременно будет в твоей жизни!

Дорогой мой, любимый, поздравляю тебя с поистине твоим днем! Ведь ты настоящий мужчина с золотыми руками, светлой головой, пронзительным умом и головокружительной мужской красотой. Оставайся всегда таким же — самым-самым-самым лучшим, а я готова тебя вдохновлять и поддерживать всю жизнь!