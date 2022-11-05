День мужчин 2022. Красивые поздравления в прозе, стихах и смс

Красивые поздравления с Днем мужчин в прозе
Поздравляю тебя с Днем мужчин! Тебя с гордостью можно назвать настоящим мужчиной, ведь ты сильный, честный, целеустремленный и трудолюбивый человек! Пускай твоя жизнь будет полна счастья, любви и всевозможных достижений! Главное — будь здоров и полон сил и энергии, а все остальное непременно будет в твоей жизни!
Дорогой мой, любимый, поздравляю тебя с поистине твоим днем! Ведь ты настоящий мужчина с золотыми руками, светлой головой, пронзительным умом и головокружительной мужской красотой. Оставайся всегда таким же — самым-самым-самым лучшим, а я готова тебя вдохновлять и поддерживать всю жизнь!
Дорогие мужчины, желаю вам всегда стремиться к новым вершинам, быть в отличной форме, зарабатывать больше, чем вчера, и любить всей душой своих женщин, ведь любовь и нежность вернутся к вам сторицей! Пусть сила, мужество, целеустремленность, честность и верность будут вашими главными качествами по жизни!
Красивые поздравления с Днем мужчин в стихах
Поздравляю с Днем мужчин!
Счастье пусть приходит с ним,
Сердце радостно поет,
И убавится хлопот.
Пусть здоровье не подводит,
А удача рядом бродит,
Мир и лад живут в душе,
И успехи — в багаже!
Сильный, смелый и могучий,
Просто добрый — без причин,
Будь во всем ты самым лучшим —
С Всемирным днем мужчин!
Благоденствия желаю,
Счастья, мира и побед,
Пусть дела все процветают,
Чтоб удачей был согрет!
Сегодня праздник отмечает
Наш драгоценный сильный пол,
Мужчины любят спорт, охоту,
Рыбалку и футбол.
Желаем им, чтобы все это
Доступно было им всегда,
Пусть будут силы и достаток,
Пусть не болеют никогда!
Красивые поздравления с Днем мужчин в смс
Во Всемирный день мужчин
У меня есть сто причин
С праздником тебя поздравить,
Твое мужество прославить!
Ты отважен, ты силен,
Ты хорош со всех сторон,
Все таким же оставайся,
В славе и любви купайся!
Сегодня праздник у мужчин,
Тебя я поздравляю,
Ты — мира главный господин,
Имеешь власть без края,
Твой ценен каждому совет,
Твоя поддержка — тоже,
Тебя умней на свете нет
И лучше быть не может!
Настоящий ты мужчина,
Потому я поздравляю
С Днем мужчин тебя всемирным.
От души тебе желаю
Счастья, радости, здоровья,
Силы, выдержки, везения.
Чтобы женщины любили,
Поднимали настроение.