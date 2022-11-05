5 ноября
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Жизнь

День мужчин 2022. Красивые поздравления в прозе, стихах и смс

Всемирный день мужчин отмечают 5 ноября. К празднику altapress.ru собрал приятные и красивые поздравления в прозе, стихах и смс.

Мужчина, мышцы.
Мужчина, мышцы.
CC0

Красивые поздравления с Днем мужчин в прозе

Поздравляю тебя с Днем мужчин! Тебя с гордостью можно назвать настоящим мужчиной, ведь ты сильный, честный, целеустремленный и трудолюбивый человек! Пускай твоя жизнь будет полна счастья, любви и всевозможных достижений! Главное — будь здоров и полон сил и энергии, а все остальное непременно будет в твоей жизни!

Дорогой мой, любимый, поздравляю тебя с поистине твоим днем! Ведь ты настоящий мужчина с золотыми руками, светлой головой, пронзительным умом и головокружительной мужской красотой. Оставайся всегда таким же — самым-самым-самым лучшим, а я готова тебя вдохновлять и поддерживать всю жизнь!

Дорогие мужчины, желаю вам всегда стремиться к новым вершинам, быть в отличной форме, зарабатывать больше, чем вчера, и любить всей душой своих женщин, ведь любовь и нежность вернутся к вам сторицей! Пусть сила, мужество, целеустремленность, честность и верность будут вашими главными качествами по жизни!

Сладости, кондитерские изделия, десерт.
Сладости, кондитерские изделия, десерт.
pixabay.com/

Красивые поздравления с Днем мужчин в стихах

Поздравляю с Днем мужчин!
Счастье пусть приходит с ним,
Сердце радостно поет,
И убавится хлопот.

Пусть здоровье не подводит,
А удача рядом бродит,
Мир и лад живут в душе,
И успехи — в багаже!

Сильный, смелый и могучий,
Просто добрый — без причин,
Будь во всем ты самым лучшим —
С Всемирным днем мужчин!

Благоденствия желаю,
Счастья, мира и побед,
Пусть дела все процветают,
Чтоб удачей был согрет!

Сегодня праздник отмечает
Наш драгоценный сильный пол,
Мужчины любят спорт, охоту,
Рыбалку и футбол.
Желаем им, чтобы все это
Доступно было им всегда,
Пусть будут силы и достаток,
Пусть не болеют никогда!

Мужчина. Модель.
Мужчина. Модель.
pixabay.com.

Красивые поздравления с Днем мужчин в смс

Во Всемирный день мужчин
У меня есть сто причин
С праздником тебя поздравить,
Твое мужество прославить!

Ты отважен, ты силен,
Ты хорош со всех сторон,
Все таким же оставайся,
В славе и любви купайся!

Сегодня праздник у мужчин,
Тебя я поздравляю,
Ты — мира главный господин,
Имеешь власть без края,

Твой ценен каждому совет,
Твоя поддержка — тоже,
Тебя умней на свете нет
И лучше быть не может!

Настоящий ты мужчина,
Потому я поздравляю
С Днем мужчин тебя всемирным.
От души тебе желаю
Счастья, радости, здоровья,
Силы, выдержки, везения.
Чтобы женщины любили,
Поднимали настроение.

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