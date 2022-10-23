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Жизнь

Международный день тещи — 23 октября. Теплые поздравления в прозе, стихах и смс

23 октября в мире поздравляют любимых тещ. Праздник зародился в 1930 годах в США. Altapress.ru подготовил поздравления для мам жен в прозе, стихах и смс.

Букет, цветы.
Букет, цветы.
pixabay.com/

Поздравления с Днем тещи в прозе

Поздравляю с Днем тещи и от души желаю, чтобы зять на руках носил и цветы дарил, чтобы каждый день Вам дарил счастье, радость, любовь и поддержку близких. Будьте самой лучшей, доброй, заботливой, понимающей, любимой, веселой и бойкой тещей!

С Днем тещи. Желаю сил и терпения, здоровья и вдохновения, оптимизма и доброты, радости и счастья. Будьте самой дорогой, любимой мамой, понимающей, заботливой тещей. Пусть зять уважает, любит и ценит, пусть каждый день вас радует приятными событиями, улыбками близких и звонким смехом любимых внуков. Будьте озорной, молодой, ласковой, непоседливой, в общем, самой замечательной тещенькой в мире!

С Днем тещи. Желаю быть самой любимой, уважаемой, обожаемой, веселой, доброй, чуткой, отзывчивой, славной тёщей, желаю, чтобы дочь и зять ценили Ваш каждый поступок, каждый совет, желаю всегда оставаться ярким огоньком радости и вдохновения для всей семьи.

Поздравления с Днем тещи в стихах

Лучшей тещи в мире нет,
Это я прекрасно знаю!
Ведь уже немало лет
Вас люблю и уважаю!

Нет на свете тещи краше,
Вы добры и так умны,
Я ценю советы ваши,
Ведь они очень важны!

Мне и вправду повезло,
Мне завидуют друзья!
Улыбаюсь им назло:
«Теща лучшая — моя!»

Моя мамочка вторая,
Я ценю вас и люблю,
Моя теща дорогая,
Поздравление вам шлю!

Будьте счастливы, здоровы,
Пусть сбываются мечты,
Повторять готов я снова:
Вы мой ангел доброты!

Вы красивы, вы шикарны,
Моя женушка вся в вас!
Улыбайтесь лучезарно
Каждый день и каждый час!

Моя мама дорогая,
Вас с днем тещи поздравляю,
Оставаться настоящей
В роли важной вам желаю.

Чтоб «пилили» меня в меру
И чтоб звали на блины,
Чтоб традиции меж нами
Были все соблюдены.

Ну, а если откровенно:
Лучше вас ведь тещи нет,
К вам несу я свою радость,
А порой, и ворох бед.

Поздравления с Днем тещи в смс

Спасибо, теща дорогая,
За вашу дочь, мою жену!
Как передать вам, я не знаю,
Моей любви к вам глубину!

Красивей тещи нет, наверно,
Вы дали дочке красоту!
Я уважаю вас безмерно
За мудрость, ум и доброту!

Вас с днем тещи поздравляю,
Это статус непростой,
Стать зятьку любимой мамой,
Вам приказано судьбой.

Сил желаю и терпения,
Меньше молодежь «пилить"
И союзником для зятя
В начинаниях разных быть.

Дорогая теща, с вашим Днем
Поздравляю вас сердечно.
Пусть искрится теплотою дом,
Жизнь пусть будет безупречна.

Пусть любовь царит вокруг,
Вас лучами нежно согревая.
Уважает вас пускай супруг,
От печалей всех оберегая.

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