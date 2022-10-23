Поздравления с Днем тещи в прозе
Поздравляю с Днем тещи и от души желаю, чтобы зять на руках носил и цветы дарил, чтобы каждый день Вам дарил счастье, радость, любовь и поддержку близких. Будьте самой лучшей, доброй, заботливой, понимающей, любимой, веселой и бойкой тещей!
С Днем тещи. Желаю сил и терпения, здоровья и вдохновения, оптимизма и доброты, радости и счастья. Будьте самой дорогой, любимой мамой, понимающей, заботливой тещей. Пусть зять уважает, любит и ценит, пусть каждый день вас радует приятными событиями, улыбками близких и звонким смехом любимых внуков. Будьте озорной, молодой, ласковой, непоседливой, в общем, самой замечательной тещенькой в мире!
С Днем тещи. Желаю быть самой любимой, уважаемой, обожаемой, веселой, доброй, чуткой, отзывчивой, славной тёщей, желаю, чтобы дочь и зять ценили Ваш каждый поступок, каждый совет, желаю всегда оставаться ярким огоньком радости и вдохновения для всей семьи.
Поздравления с Днем тещи в стихах
Лучшей тещи в мире нет,
Это я прекрасно знаю!
Ведь уже немало лет
Вас люблю и уважаю!
Нет на свете тещи краше,
Вы добры и так умны,
Я ценю советы ваши,
Ведь они очень важны!
Мне и вправду повезло,
Мне завидуют друзья!
Улыбаюсь им назло:
«Теща лучшая — моя!»
Моя мамочка вторая,
Я ценю вас и люблю,
Моя теща дорогая,
Поздравление вам шлю!
Будьте счастливы, здоровы,
Пусть сбываются мечты,
Повторять готов я снова:
Вы мой ангел доброты!
Вы красивы, вы шикарны,
Моя женушка вся в вас!
Улыбайтесь лучезарно
Каждый день и каждый час!
Моя мама дорогая,
Вас с днем тещи поздравляю,
Оставаться настоящей
В роли важной вам желаю.
Чтоб «пилили» меня в меру
И чтоб звали на блины,
Чтоб традиции меж нами
Были все соблюдены.
Ну, а если откровенно:
Лучше вас ведь тещи нет,
К вам несу я свою радость,
А порой, и ворох бед.
Поздравления с Днем тещи в смс
Спасибо, теща дорогая,
За вашу дочь, мою жену!
Как передать вам, я не знаю,
Моей любви к вам глубину!
Красивей тещи нет, наверно,
Вы дали дочке красоту!
Я уважаю вас безмерно
За мудрость, ум и доброту!
Вас с днем тещи поздравляю,
Это статус непростой,
Стать зятьку любимой мамой,
Вам приказано судьбой.
Сил желаю и терпения,
Меньше молодежь «пилить"
И союзником для зятя
В начинаниях разных быть.
Дорогая теща, с вашим Днем
Поздравляю вас сердечно.
Пусть искрится теплотою дом,
Жизнь пусть будет безупречна.
Пусть любовь царит вокруг,
Вас лучами нежно согревая.
Уважает вас пускай супруг,
От печалей всех оберегая.