Лучшей тещи в мире нет,

Это я прекрасно знаю!

Ведь уже немало лет

Вас люблю и уважаю!



Нет на свете тещи краше,

Вы добры и так умны,

Я ценю советы ваши,

Ведь они очень важны!



Мне и вправду повезло,

Мне завидуют друзья!

Улыбаюсь им назло:

«Теща лучшая — моя!»

Моя мамочка вторая,

Я ценю вас и люблю,

Моя теща дорогая,

Поздравление вам шлю!



Будьте счастливы, здоровы,

Пусть сбываются мечты,

Повторять готов я снова:

Вы мой ангел доброты!



Вы красивы, вы шикарны,

Моя женушка вся в вас!

Улыбайтесь лучезарно

Каждый день и каждый час!