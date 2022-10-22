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Жизнь

Праздник белый журавлей — 21 октября. История и поздравления

21 октября отмечают Праздник белый журавлей. Эти красивые птицы стали символом памяти, скорби и света. В этот день чтят память погибших в войнах солдат и прославляют дружбу народов. Altapress.ru рассказывает об истории праздника.

Белые журавли
Белые журавли
fotovmire.ru
1
Кто придумал данный праздник?

Автор праздника — дагестанский поэт и писатель Расул Гамзатов.

Когда он в 1965 году посетил знаковые места, хранящие память о Великой Отечественной войне, то написал стихотворение «Журавли».

А после предложил отмечать Праздник белых журавлей, чтобы почтить память погибших в войнах.

2
Когда его стали отмечать?

Впервые его отметили на родине поэта, в Дагестане. А после праздник подхватили другие регионы и даже страны.

В 2009 году ЮНЕСКО официально зарегистрировала Праздник белых журавлей в международном календаре памятных дат.

Белые журавли
Белые журавли
Открытые источники в интернете
3
Что значит белый журавль?

Белый журавль во многих народах ассоциируется со светлым и духовным началом. Например на Кавказе — это душа воина, которая вознеслась ввысь после гибели.

В Китае — символ бессмертия и семейного счастья.

А в африканских странах — посланник высших сил.

4
Какие памятники отмечены символом журавля?

Мемориальный комплекс «Белые журавли» возвели в селе Гуниб в Дагестане. Он посвящен павшим воинам в 1941—1945 годах.

Подобные памятники установлены в Саратове, Красноярске, Астрахани, Кисловодске, Барнауле, Санкт-Петербурге.

В Рубцовске повредили обелиск &quot;Журавли&quot;, посвященный павшим советским солдатам.
В Рубцовске повредили обелиск «Журавли», посвященный павшим советским солдатам.
rubtsovskmv.ru. Фото: Ирина Жукова.
5
Поздравления с Праздником белых журавлей

Неспокойно, на сердце тревожно.
Журавли так печально летят —
Взгляд от них отвести невозможно…
Это души погибших солдат.

Улетают так плавно и стройно
Вслед за солнцем к чужим берегам.
Журавли, их несите достойно,
Эти души так дороги нам.

Нам завещано помнить о павших,
О защитниках нашей земли.
Души светлые, чистые ваши
Понесли в небеса журавли.

Праздник Белых Журавлей пришел,
День поэзии, народной дружбы.
День всех тех, кто на войну ушел,
Не вернувшись, к сожалению, со службы.

С ним тебя я поздравляю от души!
В мире пусть царят гармония и счастье,
Пусть людские все сбываются мечты,
Нашу землю пусть обходят все ненастья.

В Праздник Белых Журавлей
Пусть летят по небу птицы
На просторами полей,
А истории страницы

Всем напомнят про солдат,
Что из боя не вернулись,
Встретив жизненный закат,
Журавлями обернулись.

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