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Кто придумал данный праздник?

Автор праздника — дагестанский поэт и писатель Расул Гамзатов.

Когда он в 1965 году посетил знаковые места, хранящие память о Великой Отечественной войне, то написал стихотворение «Журавли».

А после предложил отмечать Праздник белых журавлей, чтобы почтить память погибших в войнах.