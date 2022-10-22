Автор праздника — дагестанский поэт и писатель Расул Гамзатов.
Когда он в 1965 году посетил знаковые места, хранящие память о Великой Отечественной войне, то написал стихотворение «Журавли».
А после предложил отмечать Праздник белых журавлей, чтобы почтить память погибших в войнах.
Впервые его отметили на родине поэта, в Дагестане. А после праздник подхватили другие регионы и даже страны.
В 2009 году ЮНЕСКО официально зарегистрировала Праздник белых журавлей в международном календаре памятных дат.
Белый журавль во многих народах ассоциируется со светлым и духовным началом. Например на Кавказе — это душа воина, которая вознеслась ввысь после гибели.
В Китае — символ бессмертия и семейного счастья.
А в африканских странах — посланник высших сил.
Мемориальный комплекс «Белые журавли» возвели в селе Гуниб в Дагестане. Он посвящен павшим воинам в 1941—1945 годах.
Подобные памятники установлены в Саратове, Красноярске, Астрахани, Кисловодске, Барнауле, Санкт-Петербурге.
Неспокойно, на сердце тревожно.
Журавли так печально летят —
Взгляд от них отвести невозможно…
Это души погибших солдат.
Улетают так плавно и стройно
Вслед за солнцем к чужим берегам.
Журавли, их несите достойно,
Эти души так дороги нам.
Нам завещано помнить о павших,
О защитниках нашей земли.
Души светлые, чистые ваши
Понесли в небеса журавли.
Праздник Белых Журавлей пришел,
День поэзии, народной дружбы.
День всех тех, кто на войну ушел,
Не вернувшись, к сожалению, со службы.
С ним тебя я поздравляю от души!
В мире пусть царят гармония и счастье,
Пусть людские все сбываются мечты,
Нашу землю пусть обходят все ненастья.
В Праздник Белых Журавлей
Пусть летят по небу птицы
На просторами полей,
А истории страницы
Всем напомнят про солдат,
Что из боя не вернулись,
Встретив жизненный закат,
Журавлями обернулись.