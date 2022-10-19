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Жизнь

День лицеиста — 19 октября. Радостные поздравления в прозе, стихах и смс

19 октября отмечают День лицеиста. Этот праздник приурочен к открытию известного всем Императорского Царскосельского лицея в 1811 году. Altapress.ru предлагает вам поздравить своих любимых учеников лицея с этим праздником.

Наука, образование.
Наука, образование.
CC0

Поздравления с Днем лицеиста в прозе

Поздравляем с всемирным днем лицеиста! Желаем, вдохновения и созидания, понимания и желания достигать большего! Легкой учебы, памятных событий, крепкой дружбы, перспективного жизненного пути! Усидчивости, тяги к познанию и воплощению теорий в практику. Успехов, достижений и отличного настроения!

Поздравляю со Всемирным днем лицеиста и желаю тебе каждый день узнавать много нового, интересного и важного. Желаю идти по жизни смело и уверенно, имея верных друзей, стремясь к победам и успехам, занимая должный чин и достойно проявляя свой талант.

Поздравляю тебя лицеист. Желаю, чтобы за спиной твоей всегда порхали крылья успеха. Пускай твоя молодость, юношеский азарт и жадность до знаний, несут тебя навстречу важным открытиям, которые станут прочным фундаментом твоей карьеры. С праздником!

Поздравления с Днем лицеиста в стихах

Ты лицеист, и это круто,
Учись отлично, лишь на «пять»!
Пусть дарит каждая минута
Возможность что-то узнавать!

Пускай все цели и задачи
Тебе удастся воплотить!
Желаю всяческой удачи
И сил, чтоб все легко учить!

Сегодня праздник лицеиста!
Учись примерно, не ленись.
Пускай сияет солнце чисто,
И самой яркой будет жизнь!

И пусть друзья с тобою вместе
Высот в учебе достигать
Сумеют, будто в доброй песне,
Чтоб вам в дальнейшем процветать!

Быть лицеистом — гордое звание,
Ты получаешь отличные знания,
Многое сможешь потом совершать,
На практике свой интеллект применять.

Ну, а сейчас ты учись на отлично,
Новых познаний запомни прилично,
Гордостью будь своего заведения,
И никогда не теряй настроения!

Поздравления с Днем лицеиста в смс

Лицеистам всем сегодня
Крикну громко я: «виват»,
Пусть всегда у вас, ребята,
Радостно глаза горят.

Пусть учеба будет в радость,
Множатся пусть знания,
Вам желаю дней веселых,
Успехов в начинаниях.

Лицеисты во всем мире
Праздник отмечают.
Вас, ребята, от души
Нынче поздравляю.

Пусть вас радует учеба,
Знаний даст вам пусть багаж.
Ну, а жизнь пускай подарит
Счастья радостный вираж.

Открой в лицей скорее дверь!
Желаю в обучении роста,
Быть лицеистом так непросто,
Но ты все сможешь, уж поверь!

Пускай все сложные задания
Тобой решатся на «ура»,
И пусть лицейская пора
Приносит красочные знания!

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