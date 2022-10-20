Желаем в жизни только вкусных блюд! А для того нужны ингредиенты: Любовь, здоровье, дружба и уют, И много добрых слов и комплиментов! Щепотку радости добавим и удачи, Улыбка блюду нужный вкус придаст, И если слез, то лишь от счастья — не иначе! С Днем повара мы поздравляем вас!

Сегодня праздник поваров,

Нет в мире лучше мастеров,

Готовят всё они с душой:

И щи, и борщ, и суп с лапшой,

Мы в этот день желаем вам

Вставать с улыбкой по утрам,

Свою работу уважать,

Оклад достойный получать,

Чтобы сбывались все мечты,

Вокруг побольше доброты,

Идти по жизни, не спеша,

От счастья пела чтоб душа!