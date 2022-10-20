20 октября
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Жизнь

День повара — 20 октября. Вкусные поздравления в прозе, стихах и смс

20 октября чествуют поваров и мастеров кулинарного дела по всему миру. Инициатором праздника выступила Всемирная ассоциация кулинарных сообществ. Altapress.ru предлагает поздравить волшебников кухни с праздником.

Повар. Ресторан.
Повар. Ресторан.
pixabay.com.

Поздравления с Днем повара в прозе

Поздравляю с Международным днём повара! Желаю вкусно не только готовить, но и жить. Пусть каждый день дарит вдохновение для творчества на кухне. Пусть каждый рецепт будет удачным, а каждое блюдо — изумительным. Желаю здоровья, энергии, бодрости и сил. А ещё пожелаю частых праздников жизни, любви, поддержки семьи и удачи!

Примите самые вкусные, теплые, искренние поздравления с Международным днем повара. Кухня — это искусство, а профессиональные повара — настоящие виртуозы. Желаем шедевральных блюд, новых полезных рецептов, высоких оценок за старания и неустанный труд. Готовьте с любовью, и успех ждет вас непременно.

Поздравляю с Международным днем повара! Пусть жизнь твоя кипит, как горячий бульон на плите, карьера растет, как тесто на дрожжах, успех будет пышным, как взбитый крем, а в воздухе семьи царит умопомрачительный аромат любви!

Еда, кухня, готовка.
Еда, кухня, готовка.
pixabay.com/

Поздравления с Днем повара в стихах

Желаем в жизни только вкусных блюд!
А для того нужны ингредиенты:
Любовь, здоровье, дружба и уют,
И много добрых слов и комплиментов!

Щепотку радости добавим и удачи,
Улыбка блюду нужный вкус придаст,
И если слез, то лишь от счастья — не иначе!
С Днем повара мы поздравляем вас!

Сегодня праздник поваров,
Нет в мире лучше мастеров,
Готовят всё они с душой:
И щи, и борщ, и суп с лапшой,
Мы в этот день желаем вам
Вставать с улыбкой по утрам,
Свою работу уважать,
Оклад достойный получать,
Чтобы сбывались все мечты,
Вокруг побольше доброты,
Идти по жизни, не спеша,
От счастья пела чтоб душа!

Волшебная профессия —
Кормить народ, творить.
Желаю дружно, весело
На этом свете жить.

Рецептов восхитительных,
Да, здравствует успех!
Вкуснейших, удивительных —
Идей простых, для всех.

Здоровья богатырского,
Достатка, благ земных.
Любить тепло, неистово,
Удач, побед больших.

Еда, кухня, готовка.
Еда, кухня, готовка.
pixabay.com/

Поздравления с Днем повара в смс

Повар — маг кулинарии.
Он в своей родной стихии —
Значит в кухне, средь кастрюль —
Держит очень крепко руль.
Редким блюдом угостишь,
А вкусняшкой искусишь.
Вау, ты готовишь круто —
Объедимся за минуту!
Кулинарных вариантов,
Рецептурных бриллиантов,
Удивительных талантов!

Быть поваром — всегда почетно,
Тебе желаю в праздник я,
Чтоб никогда не пропадала
Фантазия твоя,
Высокой будет пусть зарплата,
Работодатель ценит труд,
А в доме царствует пусть счастье,
Благополучие и уют!

С Днем повара прекрасным!
Пусть в жизни будет счастье,
С волшебным ароматом
Умножится зарплата.

Со вкусом дни проходят,
Успехи пусть приходят,
Кипит в душе веселье,
Сбываются все цели!

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