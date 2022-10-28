Поздравления с Днем бабушки и дедушки в прозе
Теплые руки, крепкие объятия, горячие поцелуи… Нет прекрасней места, чем-то, где рядом бабушки и дедушки. Вы делаете мир добрее, а нас — счастливее. Живите вечно и радуйте нас светом своего сердца!
Дорогие наши, любимые дедушки и бабушки, поздравляем вас с вашим днем и хотим сказать вам огромное спасибо за любовь, отдачу, мудрость и терпение, которые вы дарите своим внукам и детям. Желаем вам, родные наши, крепкого здоровья, взаимной любви и семейного счастья, и чтобы внуки любили и ценили, а дети были благодарны и всегда о вас помнили.
Бабушки, дедушки — очень важные люди. Только они могут дать такие важные и нужные советы. Они окружают нас телом, своей заботой, согревают своими улыбками. Наши добрые, отзывчивые, самые душевные люди, всегда помните, что мы очень любим вас!
Поздравления с Днем бабушки и дедушки в стихах
Кто нам сказку почитает,
Вкусный испечет пирог?
Это бабушка родная!
Больше б так никто не смог.
Кто историй много знает,
Рассмешит в беде любой,
На качелях покатает?
Это дедушка родной!
За бескрайнюю заботу,
Бесконечный оптимизм
Мы желаем вам с охотой
Лишь здоровья на всю жизнь!
Поздравим бабушек прелестных
И наших дедушек чудесных.
В их праздник, в добрый, светлый день,
Пускай с их лиц исчезнет тень.
Здоровья, бодрости, успеха,
Веселья, радости и смеха,
Чтоб каждый день вам приносил
Успех во всём и много сил!
Чтоб часто внуки навещали,
Чтобы печали вы не знали,
В достатке жили чтоб всегда,
Не унывали никогда!
День бабушек и дедушек −
Что может быть прекраснее.
Спешат сегодня внуки
Вас поздравить с праздником.
Любимые вы наши
И самые родные,
Желаем, чтоб всегда
Здоровыми вы были.
Тепло чтоб было в доме,
И пахло пирогами,
И чтобы вы всегда
Оставались с нами.
Поздравления с Днем бабушки и дедушки в смс
Всех бабушек и дедушек
Поздравим мы сегодня.
Желаем, дорогие,
Вам крепкого здоровья.
Пускай лишь радость дарят
Шальные вам внучата.
Живите с оптимизмом,
Счастливо и богато.
С Днем бабули и дедули!
Счастья, радости, добра!
Пусть печали лоб не хмурят,
Будет жизнь ярка, бодра.
Пусть здоровье не подводит,
А в душе весна живет,
Настроение боевое
И удачу принесет!
С днем бабушек и дедушек
Сердечно поздравляю.
И крепкого здоровья
На года желаю.
Уюта теплого, заботы,
Добрых слов побольше,
Пусть внуки дарят ежедневно
Эмоций и гостят подольше.