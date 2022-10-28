Кто нам сказку почитает,

Вкусный испечет пирог?

Это бабушка родная!

Больше б так никто не смог.



Кто историй много знает,

Рассмешит в беде любой,

На качелях покатает?

Это дедушка родной!



За бескрайнюю заботу,

Бесконечный оптимизм

Мы желаем вам с охотой

Лишь здоровья на всю жизнь!

Поздравим бабушек прелестных

И наших дедушек чудесных.

В их праздник, в добрый, светлый день,

Пускай с их лиц исчезнет тень.



Здоровья, бодрости, успеха,

Веселья, радости и смеха,

Чтоб каждый день вам приносил

Успех во всём и много сил!



Чтоб часто внуки навещали,

Чтобы печали вы не знали,

В достатке жили чтоб всегда,

Не унывали никогда!