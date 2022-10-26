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Жизнь

День приятных неожиданностей — 26 октября. Что это за праздник и как его отмечать

День приятных неожиданностей отмечают 26 октября. В этот день принято радовать своих друзей и близких и устраивать добрые сюрпризы.

Букет, цветы.
Букет, цветы.
pixabay.com/

Точно не известно, кто стал инициатором проведения праздника и когда его учредили. Но можно с уверенностью сказать, что это был позитивный и открытый миру человек.

С каждым годом у Дня появляется все больше сторонников, и сегодня он приобретает широкий характер празднования.

В этот день нужно делать разные «приятности» другим людям — например, обрадовать друзей и близких без особого повода. Сюрпризы можно устраивать и малознакомым людям — это точно поднимет им настроение.

Радость от неожиданного подарка или внимания играет немалую роль в жизни каждого их нас.

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