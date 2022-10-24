Поздравления с Днем школьных библиотек в прозе
Поздравляю всех школьных библиотекарей, людей, которые с самого детства прививают у детей любовь и бережное отношение к книгам. Желаем, чтобы ваша жизнь была такой же яркой и наполненной, как и любимые литературные произведения, живущие на полках библиотеки. Желаю здоровья, хорошего настроения и веры в прекрасное будущее. С праздником!
В каждой школе есть библиотека и именно оттуда начинаются все знания. Любое поколение, старое или новое, требует источников достоверной информации, а печатное слово всегда было и будет таковым. С Международным Днем Школьных библиотек, пусть они всегда будут для нас актуальны.
В день школьных библиотек хочется пожелать простых вещей: увлекательных и интересных книг, компетентных библиотекарей, творческого энтузиазма и неисчерпаемой жажды знаний! Пусть яркой будет жизнь!
Поздравления с Днем школьных библиотек в стихах
Этот праздник не простой,
Он международный.
Вместе мы встречаем День
Библиотеки школьной.
Ждут учебники ребят,
Классики скучают,
Книги выстроились в ряд,
Знания сохраняют.
Будьте частыми гостями
Вы в библиотеке,
И раскроют книги вам
Все свои секреты.
Всемирный день библиотек
Отметит каждая страна!
Хоть интернетный у нас век,
Но книга нам очень нужна!
Ведь в мире все ученики
Признаются нам срочно:
Без книги школьные деньки
Нельзя представить точно!
Библиотекам нашим
Хвала, большая честь!
Сегодня все мы скажем:
«Спасибо, что вы есть!»
Школьная библиотека —
Удивительное место!
Для любого человека
Здесь найдутся интересы.
И учебники, и книги —
Кладезь знаний и событий,
Здесь возможно без сомненья
Сделать миллионы открытий!
Все ответы и подсказки
Здесь найдешь ты без труда!
Веришь здесь в мечту и в сказку
Школа, книга — навсегда!
Поздравления с Днем школьных библиотек в смс
Льются в школе знаний реки.
Ну, а где же их родник?
Знают все — все в библиотеке
На страницах мудрых книг.
Всех кто в знания влюбился
Поздравляем в этот день.
Ведь кто с книгой подружился,
Тот не буде глуп как пень.
Кто всем школьникам поможет?
Кто подскажет нужный том?
Кто, по автору лишь, сможет
Книгу подобрать, притом?
Это наш библиотекарь!
Отвечаем в тот же миг,
Поздравляем и желаем
Добрых дней и ярких книг.
Библиотека школьная —
Хранительница знаний,
До потолка наполненная
Множеством изданий.
И пусть еще десятки лет
Учеников встречает,
На все вопросы даст ответ
И знания вселяет.