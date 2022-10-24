24 октября
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

День школьных библиотек — 24 октября. Познавательные поздравления в прозе, стихах и смс

24 октября вспоминают о хранилище знаний и секретов — детской школьной библиотеке. Altapress.ru предлагает вам поздравить библиотекарей и сотрудников библиотеки с этим праздником.

Книги в детской библиотеке им. Крупской
Книги в детской библиотеке им. Крупской
Дмитрий Лямзин

Поздравления с Днем школьных библиотек в прозе

Поздравляю всех школьных библиотекарей, людей, которые с самого детства прививают у детей любовь и бережное отношение к книгам. Желаем, чтобы ваша жизнь была такой же яркой и наполненной, как и любимые литературные произведения, живущие на полках библиотеки. Желаю здоровья, хорошего настроения и веры в прекрасное будущее. С праздником!

В каждой школе есть библиотека и именно оттуда начинаются все знания. Любое поколение, старое или новое, требует источников достоверной информации, а печатное слово всегда было и будет таковым. С Международным Днем Школьных библиотек, пусть они всегда будут для нас актуальны.

В день школьных библиотек хочется пожелать простых вещей: увлекательных и интересных книг, компетентных библиотекарей, творческого энтузиазма и неисчерпаемой жажды знаний! Пусть яркой будет жизнь!

Поздравления с Днем школьных библиотек в стихах

Этот праздник не простой,
Он международный.
Вместе мы встречаем День
Библиотеки школьной.

Ждут учебники ребят,
Классики скучают,
Книги выстроились в ряд,
Знания сохраняют.

Будьте частыми гостями
Вы в библиотеке,
И раскроют книги вам
Все свои секреты.

Всемирный день библиотек
Отметит каждая страна!
Хоть интернетный у нас век,
Но книга нам очень нужна!

Ведь в мире все ученики
Признаются нам срочно:
Без книги школьные деньки
Нельзя представить точно!

Библиотекам нашим
Хвала, большая честь!
Сегодня все мы скажем:
«Спасибо, что вы есть!»

Школьная библиотека —
Удивительное место!
Для любого человека
Здесь найдутся интересы.

И учебники, и книги —
Кладезь знаний и событий,
Здесь возможно без сомненья
Сделать миллионы открытий!

Все ответы и подсказки
Здесь найдешь ты без труда!
Веришь здесь в мечту и в сказку
Школа, книга — навсегда!

Поздравления с Днем школьных библиотек в смс

Льются в школе знаний реки.
Ну, а где же их родник?
Знают все — все в библиотеке
На страницах мудрых книг.

Всех кто в знания влюбился
Поздравляем в этот день.
Ведь кто с книгой подружился,
Тот не буде глуп как пень.

Кто всем школьникам поможет?
Кто подскажет нужный том?
Кто, по автору лишь, сможет
Книгу подобрать, притом?

Это наш библиотекарь!
Отвечаем в тот же миг,
Поздравляем и желаем
Добрых дней и ярких книг.

Библиотека школьная —
Хранительница знаний,
До потолка наполненная
Множеством изданий.

И пусть еще десятки лет
Учеников встречает,
На все вопросы даст ответ
И знания вселяет.

Источник.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость