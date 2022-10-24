Этот праздник не простой,

Он международный.

Вместе мы встречаем День

Библиотеки школьной.



Ждут учебники ребят,

Классики скучают,

Книги выстроились в ряд,

Знания сохраняют.



Будьте частыми гостями

Вы в библиотеке,

И раскроют книги вам

Все свои секреты.

Всемирный день библиотек

Отметит каждая страна!

Хоть интернетный у нас век,

Но книга нам очень нужна!



Ведь в мире все ученики

Признаются нам срочно:

Без книги школьные деньки

Нельзя представить точно!



Библиотекам нашим

Хвала, большая честь!

Сегодня все мы скажем:

«Спасибо, что вы есть!»