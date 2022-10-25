У таможенников праздник,

Торжество у них сейчас.

Поздравляю вас сердечно,

Вы, ребята, — просто класс.



Пожелать хочу успехов

В деле вашем непростом.

Пусть всегда комфортно будет

В коллективе трудовом.



Пусть добро дает таможня

Вере, радости, любви.

Славлю вашу честь и доблесть,

Пусть кипит азарт в крови.

Проверить полностью поклажу

Отметить каждый документ

За ними Родина… а как же?

Да здесь решает всё момент!

Работа кропотлива ваша

А часто и не на виду

Вы знаете, что «наша Раша"

От контрабанды ждет беду…

Когда добро дает таможня

… как будто музыканту ноты…

Работу бросить невозможно

У них и в праздник есть заботы.