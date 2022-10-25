Поздравления с Днем таможенника РФ в прозе
Поздравляю с Днем таможенника России и хочу пожелать, чтобы не было в работе тяжелых случаев и глупых людей, чтобы было в жизни счастье и абсолютный достаток. Желаю не перетруждаться и получать заряд положительных эмоций от каждого дня.
Поздравляю с Днем таможенника Российской Федерации. Желаю никогда и ничего не упускать из виду, не пропускать злоумышленников за черту, не позволять нарушителям создавать беспорядок. Успешной таможенной службы и долгой счастливой жизни.
Поздравляю замечательных людей, которые ревностно несут службу на таможне нашей родины. Желаю успеха в делах, в успешном предотвращении контрабандного ввоза в нашу страну. Желаю быть всегда в почете и пользоваться уважением у окружающих. Желаю светлых, добрых и радужных дней. С праздником.
Поздравления с Днем таможенника РФ в стихах
У таможенников праздник,
Торжество у них сейчас.
Поздравляю вас сердечно,
Вы, ребята, — просто класс.
Пожелать хочу успехов
В деле вашем непростом.
Пусть всегда комфортно будет
В коллективе трудовом.
Пусть добро дает таможня
Вере, радости, любви.
Славлю вашу честь и доблесть,
Пусть кипит азарт в крови.
Проверить полностью поклажу
Отметить каждый документ
За ними Родина… а как же?
Да здесь решает всё момент!
Работа кропотлива ваша
А часто и не на виду
Вы знаете, что «наша Раша"
От контрабанды ждет беду…
Когда добро дает таможня
… как будто музыканту ноты…
Работу бросить невозможно
У них и в праздник есть заботы.
Таможенникам в этот праздник личный
Желаем уважения народа,
Коллег надежных, в кошельке наличных,
Карьеры вверх растущей год от года!
Желаем, чтобы ваши чемоданы
Лишь брендовые вещи содержали,
И за прекрасный труд вас постоянно
Начальники с размахом поощряли!
Поздравления с Днем таможенника РФ в смс
Контрабанда не проскочит,
Если ваш наряд не спит,
А ведь он и дни, и ночи
За границей нашей бдит!
С Днем таможенной вас службы!
Пусть на пять идут дела.
Вам — здоровья, счастья, дружбы,
Чтоб преступность не прошла!
Желаем мы таможне нашей,
Работать дружною командой.
Чтоб не возили чрез границу
Плохие люди контрабанду.
Спокойно на рабочем месте
Чтоб было. Тихо и без споров.
И не было б претензий вовсе,
Лишь благодарность, без укоров.
На таможне и ночью, и днем
Без отдыха служат России.
Всегда знают все обо всем,
Отдавая стране свои силы.
Пожелаю здоровья и счастья,
В день таможенника страны.
Пусть идут стороной ненастья,
Пусть награды вам будут даны!