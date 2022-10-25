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Жизнь

День таможенника РФ — 25 октября. Ответственные поздравления в прозе, стихах и смс

25 октября чествуют российских таможенников. Именно в этот день в 1653 году в России появился Единый таможенный устав, изданный царем Алексеем Михайловичем. Altapress.ru предлагает вам поздравить сотрудников таможенной службы с их профессиональным праздником.

Граница, забор.
Граница, забор.
CC0

Поздравления с Днем таможенника РФ в прозе

Поздравляю с Днем таможенника России и хочу пожелать, чтобы не было в работе тяжелых случаев и глупых людей, чтобы было в жизни счастье и абсолютный достаток. Желаю не перетруждаться и получать заряд положительных эмоций от каждого дня.

Поздравляю с Днем таможенника Российской Федерации. Желаю никогда и ничего не упускать из виду, не пропускать злоумышленников за черту, не позволять нарушителям создавать беспорядок. Успешной таможенной службы и долгой счастливой жизни.

Поздравляю замечательных людей, которые ревностно несут службу на таможне нашей родины. Желаю успеха в делах, в успешном предотвращении контрабандного ввоза в нашу страну. Желаю быть всегда в почете и пользоваться уважением у окружающих. Желаю светлых, добрых и радужных дней. С праздником.

Поздравления с Днем таможенника РФ в стихах

У таможенников праздник,
Торжество у них сейчас.
Поздравляю вас сердечно,
Вы, ребята, — просто класс.

Пожелать хочу успехов
В деле вашем непростом.
Пусть всегда комфортно будет
В коллективе трудовом.

Пусть добро дает таможня
Вере, радости, любви.
Славлю вашу честь и доблесть,
Пусть кипит азарт в крови.

Проверить полностью поклажу
Отметить каждый документ
За ними Родина… а как же?
Да здесь решает всё момент!
Работа кропотлива ваша
А часто и не на виду
Вы знаете, что «наша Раша"
От контрабанды ждет беду…
Когда добро дает таможня
… как будто музыканту ноты…
Работу бросить невозможно
У них и в праздник есть заботы.

Таможенникам в этот праздник личный
Желаем уважения народа,
Коллег надежных, в кошельке наличных,
Карьеры вверх растущей год от года!

Желаем, чтобы ваши чемоданы
Лишь брендовые вещи содержали,
И за прекрасный труд вас постоянно
Начальники с размахом поощряли!

Поздравления с Днем таможенника РФ в смс

Контрабанда не проскочит,
Если ваш наряд не спит,
А ведь он и дни, и ночи
За границей нашей бдит!

С Днем таможенной вас службы!
Пусть на пять идут дела.
Вам — здоровья, счастья, дружбы,
Чтоб преступность не прошла!

Желаем мы таможне нашей,
Работать дружною командой.
Чтоб не возили чрез границу
Плохие люди контрабанду.

Спокойно на рабочем месте
Чтоб было. Тихо и без споров.
И не было б претензий вовсе,
Лишь благодарность, без укоров.

На таможне и ночью, и днем
Без отдыха служат России.
Всегда знают все обо всем,
Отдавая стране свои силы.

Пожелаю здоровья и счастья,
В день таможенника страны.
Пусть идут стороной ненастья,
Пусть награды вам будут даны!

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