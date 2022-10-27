1. В Западной Европе и Америке эта игрушка известна под именем «Тедди» в честь президента США Теодора Рузвельта. И не просто так. В 1902 году президент США Теодор Рузвельт пощадил на охоте американского черного медведя, которого загнали собаки, а охотники привязали к дереву.

2. Десятки тысяч коллекционеров по всему миру собирают плюшевых мишек. Специально для них выпускаются ограниченные парти. Например, фирмы «Steiff», «Dean's», «Merrythought» или уникальные мишки современных художников-теддистов, выполненные в единственном экземпляре.

Игрушечный мишка лезет через забор. СС0

3. Есть две версии того, как появился мишка Тедди — американская и немецкая. Согласно первой, его сшила жена владельца игрушек Морриса Мичтома, эмигранта из России. Роуз увидела рисунок медвежонка в газете и вдохновилась на создание игрушки.

В Германии в это же время юная рукодельница Маргрет Штайф, прикованная к инвалидному креслу, создает медвежонка, чьи лапы и голова двигались. Идею ей подсказал ее племянник, когда увидел выступление циркового медведя.

Медведи. Мармелад. Мишки СС0

4. Самого дорогого мишку Тедди из мохера продали за 90 тыс. долларов США. Его создали в 1929 году.

5. Плюшевые медведи вдохновляли людей на творчество. Так Уолт Дисней снял мультфильм о плюшевом мишке в 1924 году, а Алан Милн издал книгу о Винни-Пухе в 1926 году.