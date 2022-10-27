1. В Западной Европе и Америке эта игрушка известна под именем «Тедди» в честь президента США Теодора Рузвельта. И не просто так. В 1902 году президент США Теодор Рузвельт пощадил на охоте американского черного медведя, которого загнали собаки, а охотники привязали к дереву.
2. Десятки тысяч коллекционеров по всему миру собирают плюшевых мишек. Специально для них выпускаются ограниченные парти. Например, фирмы «Steiff», «Dean's», «Merrythought» или уникальные мишки современных художников-теддистов, выполненные в единственном экземпляре.
3. Есть две версии того, как появился мишка Тедди — американская и немецкая. Согласно первой, его сшила жена владельца игрушек Морриса Мичтома, эмигранта из России. Роуз увидела рисунок медвежонка в газете и вдохновилась на создание игрушки.
В Германии в это же время юная рукодельница Маргрет Штайф, прикованная к инвалидному креслу, создает медвежонка, чьи лапы и голова двигались. Идею ей подсказал ее племянник, когда увидел выступление циркового медведя.
4. Самого дорогого мишку Тедди из мохера продали за 90 тыс. долларов США. Его создали в 1929 году.
5. Плюшевые медведи вдохновляли людей на творчество. Так Уолт Дисней снял мультфильм о плюшевом мишке в 1924 году, а Алан Милн издал книгу о Винни-Пухе в 1926 году.