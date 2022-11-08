8 ноября
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Жизнь

Международный день КВН — 8 ноября. Веселые поздравления в прозе, стихах и смс

Мы поздравляем с КВН! Праздник веселых и находчивых предложил учредить 8 ноября ведущий игры Александр Масляков. Altapress.ru предлагаем вам шуточные поздравления в прозе, стихах и смс.

Улыбка.
Улыбка.
CCO.

Поздравления с Днем КВН в прозе

Пусть сегодня со всех сторон звучит смех, пусть никто не боится показаться смешным и наивным, а те, кто преуспел на поприще юмора, получат свои главные призы в виде благодарных улыбок. И пусть международный день КВН не входит в список государственных праздников ни одной страны, все почитатели этой игры и так знают — быть веселым и находчивым и так праздник.

Поздравляю с Международным днем КВН и желаю веселой яркой жизни, в которой всегда будет место для шуток и забав, для интересных увлечений и замечательной игры. Желаю не терять своей находчивости и отменного чувства юмора, желаю с каждым днем превращать свою жизнь и жизнь близких в чудесный праздник.

Всех Веселых и Находчивых с праздником, с международным днем КВН, который, вот так сюрприз, празднуется именно сегодня. Всегда будьте самыми веселыми, самыми находчивыми и юными в душе, чтобы всегда и во всем находить радость бытия. Ну и, конечно же, оставались такими же оригинальными, какими были на каждой игре.

Барнаульская команда КВН &quot;120dB&quot;
Барнаульская команда КВН «120dB»
Из архива команды.

Поздравления с Днем КВН в стихах

Быть находчивым, веселым никому не помешает,
Эти качества, бесспорно, привлекут к тебе друзей.
И поэтому всем сердцем я в день КВН желаю,
Чтобы дни твои летели многократно веселей.

Пусть характер искрометным неизменно остается,
Никогда к тебе грустинки даже в гости не зайдут,
И наполнят настроенье сотни радостных эмоций,
И все сложатся недели из торжественных минут!

КВН — это больше чем юмор,
И, конечно же, смех ни при чем,
Это воздух, который ты выбрал,
И тебе все теперь не почём!

И не важно, в какую там лигу,
Ты попал, это больше игры!
Нужно шутки придумать по ходу,
Обыграть должен с выдумкой ты!

КВН — игра поколений!
Этот дух помогает прожить!
Растереть милой шуткой проблему,
Вам не время и место тужить!

Сегодня повод грандиозный
Составить новый поздравок!
День КВНа! Пляшут звёзды,
Находчивым даря восторг!

Пусть вдохновенно нас со сцены
Они смешат и веселят!
Пусть будет необыкновенным
У зрителя искристый взгляд!

Пусть будут равными команды
В своем умении острить!
Пусть дарят КВНу гранды,
Чтоб он продолжил вечно жить!

Ребёнок. Улыбка. Зубы.
Ребёнок. Улыбка. Зубы.
Открытые источники в Интернете

Поздравления с Днем КВН в смс

Праздник этот всей земли!
Очень любим от души,
За живот, хватясь, смеяться,
Даже по полу кататься!
Рад рабочий, бизнесмен,
Адвокат и шоумен
Встретить праздник КВН!
Обожаем все друзья
Классно жить, легко, шутя!

Креативным, заводным,
Молодым и озорным,
Находчивым, веселым,
И современно-новым
Слова мы посвящаем
И вас всех поздравляем,
И вам желаем быть в ударе,
И всегда шутить не даром,
Юмор, меткое словцо
Улыбнет во все лицо
Все нахмуренные брови —
И улучшится здоровье!

Кто нас классно рассмешит
И настроение поднимет?
КВН конечно же,
Нам усталость снимет!

В его день международный
Будем шутки мы травить,
Соберёмся мы за чаем,
Наперебой будем шутить!

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