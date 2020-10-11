День работников сельского хозяйства 2020: поздравления в стихах, прозе и смс

Поздравления с Днем сельского хозяйства в стихах
Сельхозработники, нижайший вам поклон
За тяжкий труд и вечные заботы.
Спасибо за создание всех благ,
За вашу важную и сложную работу.
За труд тяжелый честь вам и хвала.
Пусть будут добрыми все ранние рассветы,
Добром пусть отзовется к вам страна…
И будут счастливы, здоровы ваши дети!
В ваш праздник светлый пусть исполнятся мечты.
Пусть радует земля своей отдачей.
Пусть будет радостно, отрадно на душе.
И всех вам благ, а как еще иначе?!
Всех, кто сельскому хозяйству
Жизнь и труд свой посвятил.
Поздравляю с днем чудесным,
Пусть на всё хватает сил.
За работу вам спасибо,
Ведь вы кормите народ.
Я желаю вам здоровья
И не знать в судьбе невзгод.
Пусть работа в радость будет,
Душу греет результат.
На пути к победам видным
Будет меньше пусть преград.
Сегодня поздравим великих людей.
Работы ведь в мире не сыщешь сложней:
И скот содержать, и собрать урожай,
И переработать, чтоб сытым был край.
Поздравим работников отрасли той,
Которая стала давно основной
Для жизни людской. И пускай этот труд
Всегда уважают, и ценят, и чтут.
Вы в сельском хозяйстве как рыба в воде,
Так пусть же во всём вам, всегда и везде
Удача сопутствует, просто везет.
И счастье пусть вас непременно найдет!
Поздравления с Днем сельского хозяйства в прозе
Поздравляю людей, чьи сердца навеки отданы нашим родным просторам: полям, лесам и рекам. Людей, чьи руки каждодневно трудятся на благо нашего народа. Желаю вам, дорогие, чтобы ваше здоровье было таким же крепким и могучим, как и вся наша перерабатывающая промышленность. Желаю, чтобы благополучным и счастливым был каждый ваш день, а каждый ваш час был наполнен радостью, успехом и позитивом. Желаю больших достижений в делах, новых открытий в вашей сфере, хорошего урожая, большого приплода и стабильного дохода. С Днем сельского хозяйства!
Искренне поздравляем вас с профессиональным праздником! От души желаем семейного счастья, крепкого здоровья и долголетия. Пусть работа всегда приносит удовольствие, а земля радует богатым урожаем. Спасибо за вашу преданность малой родине, упорный и кропотливый труд во благо всего народа! Благодаря каждому из вас мы обеспечены экологически чистыми и качественными продуктами питания, а, главное, свежим и вкусным хлебом. С праздником, пусть сбудется всё, о чём вы мечтаете!
Поздравляю настоящих тружеников, которые, не покладая рук, работают на благо своей страны, всех работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Желаю всегда урожайного года, хороших удоев и стабильного роста. Желаю процветания и большого достатка. Здоровья и всегда хорошего настроения, чтобы ваша продукция всегда была заряжена позитивом и частичкой вашей доброй души.
Поздравления с Днем сельского хозяйства в смс
Вам желаем много счастья,
Урожая и удой,
Вам спасибо за работу
И снабжение едой!
Пусть в делах, семье и дружбе
Вам сопутствует успех,
И всегда на Вашей службе
Будет мир, добро и смех!
С Днём сельского хозяйства
Вас мы поздравляем,
Счастья и достатка
Каждому желаем!
Ведь ваш труд незаменим,
Для нас он жизненно необходим,
«Спасибо!» — вам мы говорим,
Здоровья крепкого пожелать хотим!
Низкий вам поклон, ребята
Кто работает с землей.
Пусть достойной будет плата,
Дух как прежде, боевой!
Богатырского здоровья,
Делать в жизни все с любовью,
Быть счастливыми всегда,
Ведь без вас мы никуда!