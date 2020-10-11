День работников сельского хозяйства 2020: поздравления в стихах, прозе и смс

Сельхозработники, нижайший вам поклон

За тяжкий труд и вечные заботы.

Спасибо за создание всех благ,

За вашу важную и сложную работу.



За труд тяжелый честь вам и хвала.

Пусть будут добрыми все ранние рассветы,

Добром пусть отзовется к вам страна…

И будут счастливы, здоровы ваши дети!



В ваш праздник светлый пусть исполнятся мечты.

Пусть радует земля своей отдачей.

Пусть будет радостно, отрадно на душе.

И всех вам благ, а как еще иначе?!

Всех, кто сельскому хозяйству

Жизнь и труд свой посвятил.

Поздравляю с днем чудесным,

Пусть на всё хватает сил.



За работу вам спасибо,

Ведь вы кормите народ.

Я желаю вам здоровья

И не знать в судьбе невзгод.



Пусть работа в радость будет,

Душу греет результат.

На пути к победам видным

Будет меньше пусть преград.