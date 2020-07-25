День работников торговли 2020: приятные поздравления в стихах, прозе и смс

Поздравления с Днем работников торговли в стихах
Быть работником торговли —
Не такой простой удел!
У работника торговли
Очень много важных дел:
Знать все тонкости товара,
Изучить ассортимент.
На вопросы чтобы можно
Было дать ответ в момент.
С Днем работников торговли
Поздравляю от души.
На своем рабочем месте
Вы, ребята, хороши.
Пусть не будет злых клиентов,
Жадных и скупых зануд.
И прибавит вам финансов
Ваш нелегкий честный труд!
С Днем работников торговли!
Я хочу вам пожелать
Сил, здоровья и успеха,
Кризиса не замечать.
Чтобы к каждому клиенту
Находили вы подход,
Спрос, превысив предложение,
Укреплял бы ваш доход.
Чтоб налоги не душили,
Дело в гору только шло.
Счастья, радости, улыбок,
Чтоб всегда во всем везло.
От заката до рассвета,
За прилавком днем и летом.
Принимаете товар,
Преподносите, как дар.
Нужно знать кому и как,
Вы — психолог, врач, мастак.
Понимаете по взгляду
Все желания людей,
Похвале, презентам рады,
Голова полна идей.
А сегодня надо выпить,
Чтоб торговля шла легко,
Чтоб удачу не обидеть,
Пить вино, не молоко!
Поздравления с Днем работников торговли в прозе
С профессиональным праздником, друзья! Ежедневный ваш труд направлен на благо каждого жителя страны, вместе вы делаете одно полезное дело. Работники торговли самые энергичные, ваш кропотливый труд невозможно не заметить, он важен и непрост. Желаем с радостью выполнять работу и всегда получать за нее достойную зарплату! Здоровья, сил, хорошего настроения и только радости в душе.
Поздравляем всех тружеников торговли. Желаем всегда быть во всеоружии и встречать многочисленных покупателей обезоруживающей улыбкой. Пускай в книге «отзывов и предложений» будут только добрые слова. А стабильная выручка и постоянные клиенты будут доказательством вашего успеха. Пускай ваши доходы всегда перевешивают чашу весов ваших конкурентов. Отличной торговли и жизненного благополучия.
Прими мои поздравления с днём работников торговли! Я тебе желаю самых благоприятных дней, высоких доходов, приятных покупателей и выгодных сделок. Пусть твой трудовой день всегда начинается с улыбки и радует хорошими результатами. Здоровья тебе, счастья и личного отдыха, где-нибудь у моря.
Поздравления с Днем работников торговли в смс
Вам, работники торговли,
Наше поздравление,
Крепким будет пусть здоровье,
Отличным настроение!
Пусть торговля процветает,
И растут доходы вверх,
Пусть всегда сопровождают,
Вас удача и успех!
С Днем работников торговли!
Пожелаю от души,
Чтоб к тебе большие толпы
За покупкой дружно шли.
Чтобы каждый улыбался
И повторно заходил,
Кошелек твой наполнялся,
Ну, а труд не тяготил.
Всех, кто умеет продавать,
Сейчас я буду поздравлять!
Пускай растут доходы ваши,
А вместе с ними — и продажи!
Пусть все дела идут прекрасно,
Пусть луч удачи светит ясно,
Чтобы легко и без труда
Вы были лучшими всегда!