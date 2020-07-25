День работников торговли 2020: приятные поздравления в стихах, прозе и смс

Быть работником торговли —

Не такой простой удел!

У работника торговли

Очень много важных дел:



Знать все тонкости товара,

Изучить ассортимент.

На вопросы чтобы можно

Было дать ответ в момент.



С Днем работников торговли

Поздравляю от души.

На своем рабочем месте

Вы, ребята, хороши.



Пусть не будет злых клиентов,

Жадных и скупых зануд.

И прибавит вам финансов

Ваш нелегкий честный труд!

С Днем работников торговли!

Я хочу вам пожелать

Сил, здоровья и успеха,

Кризиса не замечать.



Чтобы к каждому клиенту

Находили вы подход,

Спрос, превысив предложение,

Укреплял бы ваш доход.



Чтоб налоги не душили,

Дело в гору только шло.

Счастья, радости, улыбок,

Чтоб всегда во всем везло.