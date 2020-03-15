День работников ЖКХ в России: приятные поздравления в стихах, прозе и смс

Заслуги ваши ценим в полной мере:

Хоть на дворе уж двадцать первый век —

Без ЖКХ как в каменной пещере

В своей квартире жил бы человек!

Нелегкую решаете задачу —

Чтоб в доме были свет, тепло, вода,

Так пусть здоровье, счастье и удача

Сопровождают в жизни вас всегда!

Работники жилищного хозяйства

Все те, что населению вокруг

Решать свои проблемы помогают

Посредством разных бытовых услуг.

Мы всех сегодня вас хотим поздравить!

Без вас на этом свете нам беда,

Мы ваш нелёгкий труд хотим прославить,

Побед, успехов, радости всегда!