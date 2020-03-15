День работников ЖКХ в России: приятные поздравления в стихах, прозе и смс

Поздравления работнику ЖКХ в стихах
Заслуги ваши ценим в полной мере:
Хоть на дворе уж двадцать первый век —
Без ЖКХ как в каменной пещере
В своей квартире жил бы человек!
Нелегкую решаете задачу —
Чтоб в доме были свет, тепло, вода,
Так пусть здоровье, счастье и удача
Сопровождают в жизни вас всегда!
Работники жилищного хозяйства
Все те, что населению вокруг
Решать свои проблемы помогают
Посредством разных бытовых услуг.
Мы всех сегодня вас хотим поздравить!
Без вас на этом свете нам беда,
Мы ваш нелёгкий труд хотим прославить,
Побед, успехов, радости всегда!
Ваш труд незрим порой бывает,
Но без него нам — никуда.
Удачи искренне желаем,
Любви на долгие года.
Сотрудник коммунальной службы,
Ведь дело важное у вас,
Желаем радости и дружбы,
И чтоб зарплата — высший класс.
Поздравления работнику ЖКХ в прозе
От ваших стараний зависит комфорт нашей жизни, вашими усилиями нам сытно, тепло и весело. Так пусть же все то, что получают люди от вас в течение года, возвращается к вам в полном объеме в ваш профессиональный праздник, в День работников торговли, бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства.
Поздравляю с профессиональным праздником! Желаю крепкого здоровья и стальных нервов. Работа в сфере услуг — это и праздник и испытание. Так пусть же все дается легко и непринужденно, спокойно и мирно, чисто и не пыльно. Достатка вам, финансового благополучия, уюта, тепла, добра, согласованности, легкости и взаимоуважения!
Поздравляю с днем работников торговли, бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства! Желаю полной кассы, выполнения всех планов, регулярной и интересной работы, чистоты, порядка и сплоченности в коллективе. Будьте здоровы, всегда в хорошем настроении и счастливы всеми вибрациями души!
Поздравления работнику ЖКХ в смс
Трудитесь для нас вы,
Усталости не зная,
И сегодня с праздником
Мы вас поздравляем.
Будьте все здоровы,
И теплом согреты,
Счастья в вашем доме,
Радости и света!
Праздник свой справляют нынче
Все, кто предан ЖКХ.
Пусть зарплата позволяет
Вам и камни и меха.
Мы сегодня поздравляем
Тех, кто быт наш создает,
Жизнь они нам облегчают,
Пусть во всем им повезет,
Продавец, вахтер, парикмахер,
Коммунальщик и швея,
Будьте счастливы, здоровы,
Пусть вас ждет всегда семья!