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7 мая 11°C

День радио 2020: приятные поздравления в стихах, прозе и смс

Ежегодно 7 мая в России отмечается День радио, который считается праздником работников разных отраслей связи. Именно в этот день в 1895 году российский физик Александр Попов выступил с докладом и демонстрацией первого в мире радиоприемника, осуществив сеанс радиосвязи. Altapress.ru сделал подборку приятных поздравлений с Днем радио в стихах, прозе и СМС.

Радио. Ретро.
Радио. Ретро.
CC0

Поздравления с Днем радио в стихах

Вас с днем радио поздравить
От души хочу сейчас.
Пусть волна несет вас к счастью,
Настроение будет — класс.

Частота пусть будет верной:
На добро и на любовь,
Музыки любимой перлы
Будоражат пусть вам кровь.

С Днем Радио мы поздравляем,
И сотрудникам желаем
Постоянно быть эфире
И всегда на позитиве.
На волне успеха жить,
Счастья частоту ловить,
Слушать долго сердца бит,
Пусть жизнь приятно удивит.
Позитива, счастья, мира
И приятного эфира.

Пришел твой день — День Радио,
Так будь же счастлив ты!
Твой труд освоить нелегко,
Твои задачи непросты.

Хотим поздравить в этот праздник
Тебя, связист наш дорогой.
Любви, удачи и везенья,
Пусть в дом придут мир и покой.

Твой труд мы ценим, уважаем,
Ведь ты приносишь вести всем.
Так пусть карьера процветает,
И в жизни будет поменьше проблем.

Девушка слушает радио.
Девушка слушает радио.
из свободных источников ССО

Поздравления с Днем радио в прозе

Поздравляю всех тех, чей неустанный труд помогает нам быть на связи с миром, быть в курсе всех событий и получать самые свежие и достоверные новости. Желаю, чтобы по всему миру разносились радиоволны и окутывали его добром, позитивом и отличным настроением. Желаю, чтобы ваши эфиры были полны только приятными новостями, сообщали только о радостных событиях и звучали в сердцах людей любимыми мелодиями. Желаю никогда не стоять на месте, идти в ногу со временем, стабильно развиваться и всегда оставаться в тренде. С Днем Радио!

Поздравляю с Днём Радио и от души желаю всегда быть на волне успеха, жить только с хорошими новостями и работать под весёлую музыку. Пусть любимое радио каждый день дарит позитив и улыбку, желаю ловить частоты счастья и удачи в жизни.

Поздравляем с профессиональным праздником работников всех отраслей связи. С Днем радио вас, люди, заботящиеся о нас! Спасибо вам за то, что мы всегда можем пообщаться с близкими, даже если мы не рядом с ними. Успехов вам — профессиональных и личных.

Радио.
Радио.
CC0

Поздравления с Днем радио в СМС

В День Радио желаю
Всем жизни без помех!
Чтоб волны позитивные
Вам принесли успех.

Эфир любимый пусть вещает
И настроенье поднимает,
Моменты дарит классные
И новости прекрасные!

С Днем Радио мы поздравляем вас!
Оно нам дарит радости мгновенья,
И новости расскажет каждый час,
И песнею поднимет настроенье.

Настройтесь на любимую волну,
Плывите в море музыки и света,
И чувствуйте в своей душе весну.
Спасибо тебе, радио, за это!

В век новых технологий,
Без радио нельзя.
Всех дружно поздравляю,
С днем радио друзья.

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