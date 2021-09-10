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Жизнь

День разноцветных букетов-2021. Цветочные поздравления в прозе, стихах и смс

10 сентября в мире отмечают яркий цветочный праздник — День разноцветных букетов. Сегодня можно чествовать всех любителей растений, садоводов и флористов со стажем. Altapress.ru подобрал нежные поздравления в прозе, стихах и смс.

Весна. Цветы.
Весна. Цветы.
Предоставлено altapress.ru.

Поздравления с Днем разноцветных букетов в прозе

Пусть жизнь напоминает прекрасную клумбу. Пусть она будет чиста, красива и полна магических запахов! Желаю признания, процветания и вдохновения! С Днем разноцветных букетов!

Пусть цветами каждый день будете окружены. Чтобы аромат их поднимал настроение, окружал шлейфом радости и нежности. Пусть каждый собранный с любовью букет заставляет гордиться собой, своей работой и просто дарит ощущение свободы. Поздравляю!

Цветы — украшение нашего мира, радость нашей души. И я искренне желаю, чтобы твоя профессия каждый день уводила тебя вовсе не на работу, а на творческие поиски прекрасных идей. Желаю любви, гармонии и счастья, чтобы с легкостью руки и вдохновения сердца создавать чудесные картины из цветов.

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Розы. Роса
Розы. Роса
СС0

Поздравления с Днем разноцветных букетов в стихах

Пусть вам всегда во всем везет,
Ваша славная работа
Радость пусть всегда несет.

Творческого вдохновения
И цветения в душе,
Мир цветов, букетов ярких
Пусть вас кружит в вираже.

С днем прекрасным и лучистым,
Поздравляем всех флористов,
Ведь уметь нужно и знать,
Как букеты составлять.

Вам желаем позитива,
Творчества и креатива,
Красота спасает мир,
Вы для нас — цветов кумир!

В окружении цветов
Дни проходят незаметно,
Пусть будет главная любовь —
Уникальные букеты!

Чувства можешь отражать,
Грамотно набор составив,
Я желаю расцветать
И легко цветами править!

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Лилия. Капли после дождя.
Лилия. Капли после дождя.
СС0

Поздравления с Днем разноцветных букетов в смс

Поздравленья шлю тебе, а в нем букет
Из улыбок, счастья, вдохновенья,
Доброты, любви и долгих лет.

Любовь, как розы, пусть цветет,
И счастье греет светом золотистым,
Во всех делах пусть ожидает взлет.
Сердечно поздравляю с праздником лучистым!

Поздравляю я от всей души тебя!
Жизнь пусть будет не тернистой,
А цветущею всегда!

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