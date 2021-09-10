День разноцветных букетов-2021. Цветочные поздравления в прозе, стихах и смс

Пусть жизнь напоминает прекрасную клумбу. Пусть она будет чиста, красива и полна магических запахов! Желаю признания, процветания и вдохновения! С Днем разноцветных букетов!

Пусть цветами каждый день будете окружены. Чтобы аромат их поднимал настроение, окружал шлейфом радости и нежности. Пусть каждый собранный с любовью букет заставляет гордиться собой, своей работой и просто дарит ощущение свободы. Поздравляю!