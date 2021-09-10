День разноцветных букетов-2021. Цветочные поздравления в прозе, стихах и смс

Поздравления с Днем разноцветных букетов в прозе
Пусть жизнь напоминает прекрасную клумбу. Пусть она будет чиста, красива и полна магических запахов! Желаю признания, процветания и вдохновения! С Днем разноцветных букетов!
Пусть цветами каждый день будете окружены. Чтобы аромат их поднимал настроение, окружал шлейфом радости и нежности. Пусть каждый собранный с любовью букет заставляет гордиться собой, своей работой и просто дарит ощущение свободы. Поздравляю!
Цветы — украшение нашего мира, радость нашей души. И я искренне желаю, чтобы твоя профессия каждый день уводила тебя вовсе не на работу, а на творческие поиски прекрасных идей. Желаю любви, гармонии и счастья, чтобы с легкостью руки и вдохновения сердца создавать чудесные картины из цветов.
Поздравления с Днем разноцветных букетов в стихах
Пусть вам всегда во всем везет,
Ваша славная работа
Радость пусть всегда несет.
Творческого вдохновения
И цветения в душе,
Мир цветов, букетов ярких
Пусть вас кружит в вираже.
С днем прекрасным и лучистым,
Поздравляем всех флористов,
Ведь уметь нужно и знать,
Как букеты составлять.
Вам желаем позитива,
Творчества и креатива,
Красота спасает мир,
Вы для нас — цветов кумир!
В окружении цветов
Дни проходят незаметно,
Пусть будет главная любовь —
Уникальные букеты!
Чувства можешь отражать,
Грамотно набор составив,
Я желаю расцветать
И легко цветами править!
Поздравления с Днем разноцветных букетов в смс
Поздравленья шлю тебе, а в нем букет
Из улыбок, счастья, вдохновенья,
Доброты, любви и долгих лет.
Любовь, как розы, пусть цветет,
И счастье греет светом золотистым,
Во всех делах пусть ожидает взлет.
Сердечно поздравляю с праздником лучистым!
Поздравляю я от всей души тебя!
Жизнь пусть будет не тернистой,
А цветущею всегда!