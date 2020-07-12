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Жизнь

День рыбака: поздравления в стихах, прозе и смс

Традиционно во второе воскресенье июля отмечается день любителей рыбалки — День рыбака. Для многих это хобби, но для кого-то она стала делом всей жизни. Altapress.ru сделал подборку приятных поздравлений в стихах, прозе и смс.

Рыбак.
Рыбак.
СС0

Поздравления с Днем рыбака в стихах

Упорен, опытен и ловок.
Душой и сердцем ты — рыбак.
Немало знаешь ты уловок:
Какой крючок, какой червяк.

Желаю так же виртуозно
Тебе судьбой своей владеть,
Всегда идти дорогой звездной,
Довольным быть и богатеть.

Ты в сеть свою поймай удачу,
Добра и счастья налови,
Здоровья, радости в придачу…
И долголетья, и любви!

Ты любитель порыбачить,
Твоё хобби так давно.
Пусть сопутствует удача,
Что не каждому дано.

Чтобы рыбку золотую
Словно в сказке ты поймал.
Пусть исполнятся желанья
Все, что рыбке загадал.

Не срывается пусть рыбка
Никогда с твоих крючков.
И не сходит пусть улыбка
С твоих уст от пустяков.

С Днем рыбака вас поздравляем!
Улова крупного желаем.
Пусть леска никогда не рвется,
А рыба пусть о лодку бьется.

Пусть щука будет только крупной,
А ветер будет лишь попутным.
Желаем снасти прочной вечно,
Чтоб жить рыбалкой бесконечно.

Рыбаки. Озеро в тумане.
Рыбаки. Озеро в тумане.
СС0

Поздравления с Днем рыбака в прозе

Поздравляю с Днём рыбака и от всей души желаю ловить на свой крючок не только крупную и вкусную рыбку, но и большую удачу, огромный успех. Пусть каждая рыбалка будет праздником для души, пусть каждый день дарит отличное настроение, бодрое самочувствие и вдохновение уверенного и опытного рыбака.

Поздравляю с днем рыбака, всех любителей и профессионалов. Пускай удача и везение клюет на вашу удочку безотказно. Пускай достаток, и прибыль сами идут в ваши сети. Желаю каждому однажды, поймать свою рыбку волшебницу, и она непременно исполнит самые заветные желания. Желаю всегда богатого улова и хорошего настроения от знатного клева.

Поздравляю с Днём рыбака. Желаю «своих» всегда видеть издалека, желаю знать наверняка, где можно поймать крупную и вкусную рыбку. Пусть каждая твоя охота завершается богатым уловом, пусть каждый день твоей жизни будет приятным и радостным, как долгожданная рыбалка.

Рыбаки.
Рыбаки.
vk.com/brk_ribak22

Поздравления с Днем рыбака в смс

Поздравляю я тебя,
От души с днем рыбака!
Я тебе желаю клёва,
И всегда хорошего улова.

Чтобы спиннинг не ломался,
Чтоб лосось тебе попался.
Чтобы леска не рвалась,
Чтоб рыбалка удалась!

Чтоб на все всегда клевало,
И на хлеб, и на блесну.
Рыба, чтобы не влезала
На ладонь твою одну.

Пусть улов всегда богатый,
Ты любимой приносил.
Ведь рыбак ты у нас знатный,
Чтоб пустым не приходил!

С Днем рыбака тебя, рыбак!
Пускай же будет только так:
Сама чтоб рыбка подплывала,
Сама на червячка клевала,


Чтоб чистилась легко, не билась,
В ухе наваристо варилась.
Чтоб твой улов и твой успех
Были бы больше, чем у всех.

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