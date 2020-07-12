День рыбака: поздравления в стихах, прозе и смс

Поздравляю я тебя, От души с днем рыбака! Я тебе желаю клёва, И всегда хорошего улова. Чтобы спиннинг не ломался, Чтоб лосось тебе попался. Чтобы леска не рвалась, Чтоб рыбалка удалась!

Чтоб на все всегда клевало, И на хлеб, и на блесну. Рыба, чтобы не влезала На ладонь твою одну. Пусть улов всегда богатый, Ты любимой приносил. Ведь рыбак ты у нас знатный, Чтоб пустым не приходил!

С Днем рыбака тебя, рыбак!

Пускай же будет только так:

Сама чтоб рыбка подплывала,

Сама на червячка клевала,



Чтоб чистилась легко, не билась,

В ухе наваристо варилась.

Чтоб твой улов и твой успех

Были бы больше, чем у всех.