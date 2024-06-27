День рыбалки - 27 июня. Поздравления в прозе, стихах и смс

Всемирный день рыболовства отмечают 27 июня. Altapress.ru подготовил поздравления с этим днем в прозе, стихах и смс.

Поздравления в прозе

Поздравляю со Всемирным днём рыболовства. Желаю вместе с рыбкой на свой крючок ловить удачу и успех, желаю от рыбалки получать лишь удовольствие и наслаждение, желаю всегда клёвого клёва и отличного улова.

Всех рыбаков и рыбачек поздравляем с Всемирным днем рыболовства. Пускай каждый хоть раз в своей жизни, но все-таки поймает свою золотую рыбку, которая в свою очередь исполнит все ваши заветные желания. Побольше рыбных мест вам, отличного клева и нереального улова.

Рыбалка. unsplash.com

Поздравления в стихах

Всех на свете рыболовов

Поздравляем всей душой!

Только крупных вам уловов,

Рыбки множество большой!



Пусть всё в жизни будет клёво,

Пусть сбываются мечты!

Будьте счастливы, здоровы,

Мира вам и доброты!

Поздравления в смс

В рыболовстве, несомненно,

Тебе равных вовсе нет,

И улов всегда отменный,

Как от Нептуна презент!



Ещё рыбку золотую

Пожелаю я поймать,

Чтоб мечту твою любую

Могла быстро воплощать!

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