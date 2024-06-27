День рыбалки - 27 июня. Поздравления в прозе, стихах и смс

Поздравления в прозе
Поздравляю со Всемирным днём рыболовства. Желаю вместе с рыбкой на свой крючок ловить удачу и успех, желаю от рыбалки получать лишь удовольствие и наслаждение, желаю всегда клёвого клёва и отличного улова.
Всех рыбаков и рыбачек поздравляем с Всемирным днем рыболовства. Пускай каждый хоть раз в своей жизни, но все-таки поймает свою золотую рыбку, которая в свою очередь исполнит все ваши заветные желания. Побольше рыбных мест вам, отличного клева и нереального улова.
Поздравления в стихах
Всех на свете рыболовов
Поздравляем всей душой!
Только крупных вам уловов,
Рыбки множество большой!
Пусть всё в жизни будет клёво,
Пусть сбываются мечты!
Будьте счастливы, здоровы,
Мира вам и доброты!
Поздравления в смс
В рыболовстве, несомненно,
Тебе равных вовсе нет,
И улов всегда отменный,
Как от Нептуна презент!
Ещё рыбку золотую
Пожелаю я поймать,
Чтоб мечту твою любую
Могла быстро воплощать!
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