День рождения зубной щетки и еще пять необычных праздников, которые отмечают 26 июня

Altapress.ru рассказывает о странных, интересных и необычных праздниках, которые отмечают в мире 26 июня.

1. День рождения зубной щетки. Первые варианты зубных щеток человечество начало использовать еще за 3 тыс. лет до нашей эры. На тот момент жители Вавилона и Древнего Египта использовали для поддержания чистоты зубов специальные жевательные палочки - тонкие веточки деревьев, обтрепанные на конце. Официально первая зубная щетка была создана в Китае, в 1498 году, для ее изготовления использовались грубые кабаньи волосы.

Зубная щетка. unsplash.com

2. День борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. Праздник учрежден ООН с целью борьбы с незаконным оборотом наркотиков и злоупотреблением психоактивными веществами.

3. День теней на стене. Рассматривая тени на стене, можно увидеть фантастические силуэты и причудливые узоры, которые отбрасывают вполне привычные и знакомые предметы. Составители веселого календаря не обошли вниманием этот интересный и увлекательный процесс, объявив 26 июня официальным днем теней на стене.

4. День спиритизма. В наши дни спиритизм превратился в весьма популярное движение. Его основная идея заключается в том, что бессмертные духи могут путешествовать на протяжении нескольких жизней из одного тела в другое для повышения своих моральных и интеллектуальных качеств.

Магия, ритуал, экстрасенс. CC0

5. Всемирный день производителей холода. Профессиональный праздник всех людей, причастных к разработке и производству холодильного оборудования. Учрежден в 2017 году по соглашению между отраслевыми торговыми ассоциациями и профессиональными членскими организациями со всего мира.

6. Международный день в поддержку жертв пыток. Ежегодно реабилитационные центры во всем мире 26 июня отмечают день памяти всех жертв пыток. Праздник проходит под эгидой ООН.