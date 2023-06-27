Поздравления с Днем рыбалки в прозе
Всех рыбаков и рыбачек поздравляем с Всемирным днем рыболовства. Пускай каждый хоть раз в своей жизни, но все-таки поймает свою золотую рыбку, которая в свою очередь исполнит все ваши заветные желания. Побольше рыбных мест вам, отличного клева и нереального улова.
Сегодня Всемирный День Рыболовства, так что поздравляем всех рыбаков и сочувствующих с этим моментом и желаем хорошего клева в любую погоду, когда вы выйдете на рыбалку. Пусть каждая новая рыбина будет больше предыдущей. И пусть близкие понимают вас и всегда поддерживают.
Поздравляю со Всемирным днем рыболовства и желаю, чтобы весь подводный мир был открыт для тебя, чтобы рыбка в твои сети плыла, как мухи липнут на мёд. Желаю крупных уловов и крепких нервов, богатырского здоровья и рыбацкой удачи.
Поздравления с Днем рыбалки в стихах
Желаю удачного клева,
Компании дружной большой,
Всегда чтоб с огромным уловом
Ты весело мчался домой!
Пусть солнышко радостно светит,
Погоды не будет плохой,
И счастье плывёт в твои сети,
А беды все смоет волной!
В рыболовства день всемирный
Я желаю рыбы жирной,
Чтоб большими косяками
Плавала сама за вами,
Чтоб в сетях она плескала
И сама на борт скакала,
Чтоб погода удалась,
Буря чтоб не началась,
Чтоб удача вас ждала
И от шторма берегла!
В рыболовстве, несомненно,
Тебе равных вовсе нет,
И улов всегда отменный,
Как от Нептуна презент!
Ещё рыбку золотую
Пожелаю я поймать,
Чтоб мечту твою любую
Могла быстро воплощать!
Поздравления с Днем рыбалки в смс
Рыболовам всем желаем,
Поймать рыбку золотую,
Чтоб, на берегу скучая,
Воплотить мечту любую!
И чтоб были все уловы
Просто сказочно большими,
Чтоб гордиться вслед за клёвом
Вам успехами своими!
В день рыболовства желая улова
Большого, богатого, чинного!
Чтобы тёща с изумлением
Назвала бы молодчиной!
Уху вкусную жена сварила,
Позвала общих друзей,
Был бы вечерок отличный,
Пива за праздник себе ты подлей!
В этот день такой веселый
Поздравляем рыбаков!
Мы желаем много клева,
Чтоб удачным был улов!
Чтобы рыба на рыбалке
Только крупная была!
Чтоб всегда, везде и всюду
К вам сама она плыла!