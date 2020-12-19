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Жизнь

День риэлтора 2020: приятные поздравления в стихах, прозе и смс

Ежегодно в третью субботу декабря в России отмечается профессиональный праздник — день риэлтора. Altapress.ru сделал подборку трогательных поздравлений в стихах, прозе и смс.

День риэлтора.
День риэлтора.
Дмитрий Лямзин.

Поздравления с днем риэлтора в стихах

С Днем риэлтора, ура!
Поздравлять пришла пора:
Крупных сделок и терпенья,
День пройдет без сожаления!

Пусть легко даются споры,
Чтоб пошли на уговоры,
И довольны оставались,
Чтоб клиенты улыбались!

Желаю вам удачи,
Чтоб выгодно продать:
Дома, квартиры, дачи,
С ценой не прогадать!

Клиентов вам хороших
И сделок без хлопот.
Желаю в День риэлтора
Приятных лишь забот!

Ты риэлтор первоклассный,
И недвижимость любую
Без проблем с улыбкой ясной
В тот же миг реализуешь.

В твои будни трудовые
Пусть продажи возрастают,
И квартиры дорогие
У тебя все покупают!

День риэлтора.
День риэлтора.
Дмитрий Лямзин.

Поздравления с днем риэлтора в прозе

Поздравляю с Днём риэлтора. Желаю уверенности, профессионализма, коммуникабельности, силы ума и убеждения, безупречного таланта в поисках верных и выгодных вариантов. Пусть каждый день проходит великолепно и успешно, пусть в жизни имеется масса возможностей устраивать праздник и для себя, и для окружающих.

С Днём риэлтора. Пусть каждый день будет успешной сделкой, выгодным предложением, сплошной удачей. Желаю высокой репутации и постоянной востребованности в риэлтерской деятельности, а также гармонии и материального достатка в личной жизни.

Поздравляю с Днём риэлтора. Желаю только крупных и выгодных сделок, только удачных и весьма успешных дней, только перспективных и смелых идей. Работай на славу, живи на полную и реализуй себя в этой жизни!

Новостройка. Недвижимость.
Новостройка. Недвижимость.
Анна Зайкова

Поздравления с днем риэлтора в смс

Пусть квартиры продаются,
Все довольны остаются.
Сделки будут пусть успешны,
Покупатели — чудесны!

Гонораров пожелаю
И икорки черной к чаю.
Мира, счастья и добра,
На душе — всегда тепла!

Желаю вам удачи,
Чтоб выгодно продать:
Дома, квартиры, дачи,
С ценой не прогадать!

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