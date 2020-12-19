День риэлтора 2020: приятные поздравления в стихах, прозе и смс

Поздравляю с Днём риэлтора. Желаю уверенности, профессионализма, коммуникабельности, силы ума и убеждения, безупречного таланта в поисках верных и выгодных вариантов. Пусть каждый день проходит великолепно и успешно, пусть в жизни имеется масса возможностей устраивать праздник и для себя, и для окружающих.

С Днём риэлтора. Пусть каждый день будет успешной сделкой, выгодным предложением, сплошной удачей. Желаю высокой репутации и постоянной востребованности в риэлтерской деятельности, а также гармонии и материального достатка в личной жизни.