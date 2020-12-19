День риэлтора 2020: приятные поздравления в стихах, прозе и смс

Поздравления с днем риэлтора в стихах
С Днем риэлтора, ура!
Поздравлять пришла пора:
Крупных сделок и терпенья,
День пройдет без сожаления!
Пусть легко даются споры,
Чтоб пошли на уговоры,
И довольны оставались,
Чтоб клиенты улыбались!
Желаю вам удачи,
Чтоб выгодно продать:
Дома, квартиры, дачи,
С ценой не прогадать!
Клиентов вам хороших
И сделок без хлопот.
Желаю в День риэлтора
Приятных лишь забот!
Ты риэлтор первоклассный,
И недвижимость любую
Без проблем с улыбкой ясной
В тот же миг реализуешь.
В твои будни трудовые
Пусть продажи возрастают,
И квартиры дорогие
У тебя все покупают!
Поздравления с днем риэлтора в прозе
Поздравляю с Днём риэлтора. Желаю уверенности, профессионализма, коммуникабельности, силы ума и убеждения, безупречного таланта в поисках верных и выгодных вариантов. Пусть каждый день проходит великолепно и успешно, пусть в жизни имеется масса возможностей устраивать праздник и для себя, и для окружающих.
С Днём риэлтора. Пусть каждый день будет успешной сделкой, выгодным предложением, сплошной удачей. Желаю высокой репутации и постоянной востребованности в риэлтерской деятельности, а также гармонии и материального достатка в личной жизни.
Поздравляю с Днём риэлтора. Желаю только крупных и выгодных сделок, только удачных и весьма успешных дней, только перспективных и смелых идей. Работай на славу, живи на полную и реализуй себя в этой жизни!
Поздравления с днем риэлтора в смс
Пусть квартиры продаются,
Все довольны остаются.
Сделки будут пусть успешны,
Покупатели — чудесны!
Гонораров пожелаю
И икорки черной к чаю.
Мира, счастья и добра,
На душе — всегда тепла!
Желаю вам удачи,
Чтоб выгодно продать:
Дома, квартиры, дачи,
С ценой не прогадать!