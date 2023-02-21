Поздравления с Днем родного языка в прозе
В этот день хочу пожелать, чтобы такая ценность, как наш родной язык, никогда не исчерпал себя и ценился по достоинству многими поколениями. Давайте беречь то, что создавалось веками, великими людьми, без чего мы теперь обойтись не в силах. Давайте восхвалять наш Великий родной язык!
Поздравляю с Международным днём родного языка. Пусть песни родной речи звучат слаще, пусть добрые слова на родном языке вдохновляют на что-то светлое и хорошее, пусть всегда помогает родной язык общаться о прекрасном и создавать полезные и интересные вещи.
Поздравляю с Международным днем родного языка и хочу напомнить, как важно ценить и любить родной язык, язык на котором ты говоришь, пишешь и думаешь! Ведь именно благодаря нам, людям, которые им пользуются, он живет и развивается! Пускай наша речь будет богатой и красивой, а родной язык только процветает и живет вечно!
Поздравления с Днем родного языка в стихах
Родной язык ценить нам нужно,
Ведь мы беречь его должны!
Учить язык давайте дружно,
Ведь это важно для страны!
Пусть будет наша речь прекрасна.
Давайте грамотно писать,
И мысли и идеи ясно
Всегда друг другу выражать!
Гордись своей страной,
Храни язык родной.
Пусть наша речь звучит,
Культуру возродит.
Общайся, говори,
Люби, мечтай, твори.
Родное слово знай,
Учись и прославляй!
Родной язык — так много в словах этих!
Он очень дорог каждому из нас,
Родной язык дороже всех на свете,
Он для ушей услада и для глаз!
Родной язык цените, берегите,
А чтобы вечно жил родной язык,
Вы языку детей своих учите,
Напоминая, что могуч он и велик!
Поздравления с Днем родного языка в смс
С днем родного языка!
Речь своя нам дорога.
Чтобы корни сохранить,
Надо свой язык любить
И его не засорять,
Больше разных книг читать.
Будем же язык беречь,
Чтобы сохранялась речь!
С праздником речи и красноречий!
Пусть будет прекрасным родной наш язык.
Пускай процветает краса его вечно,
Чтоб был, как и прежде, могуч и велик!
Умеешь говорить — ты человек,
Еще важнее думать научиться.
Язык отцов всегда родной навек,
Сегодня ему надо поклониться.