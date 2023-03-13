День драгоценностей, День романтичной выпивки и другие интересные события, которые стали поводом для празднования в разных точках мира. Altapress.ru рассказывает о самых необычных чествованиях 13 марта.

1. День драгоценностей — праздник, который объединяет всех ценителей украшений.

«Драгоценный камень» происходит от французского слова «jouel» — игрушка.

Самые ранние из известных ювелирных изделий были созданы не людьми, а неандертальцами, жившими в Европе.

В частности, перфорированные бусины из мелких морских раковин были найдены 115 тыс. лет назад в пещере на побережье Испании.

2. День романтичной выпивки.

В этот день принято ходить на свидания. С собой, разумеется, нужно прихватить любимый напиток.

И не обязательно алкоголь: кофе, какао, молочный коктейль или чай — подойдет все.

Оригинальный способ провести День романтической выпивки — провести дегустацию необычных напитков, которые вы еще не пробовали.

Розовый бриллиант. Алроса

3. День подглядывания в замочные скважины.

В замочные скважины подглядывают во всех уголках мира. Причем это желание возникает у людей независимо друг от друга.

Инстинкт познания заставляет человека изучать неизвестные объекты настолько, насколько это возможно.

А шпионство через замочную скважину — настолько наглядный этому пример, что в честь него устроили целый праздник.

4. День умных и привлекательных.

В этот день люди превозносят навыки, сообразительность и изобретательность женщин в различных областях их карьеры.

Согласно исследованиям, женщины составляют около 49% мировой рабочей силы. И это число будет увеличиваться, поскольку в последнее время женщины активно ищут работу и возможности трудоустройства.

Наушники. Источник: unsplash.com.

5. День наушников.

В этот день чествуют именно аксессуары к одежде или средства индивидуальной защиты для ушей от холода или шума.

Наушники, разработанные Честером Гринвудом в 19 веке, — часть зимней моды и необходимость для строителей.

Благодаря удобной посадке и практичному, но стильному дизайну эти атрибуты популярны почти во всех странах мира.