1. День драгоценностей — праздник, который объединяет всех ценителей украшений.
«Драгоценный камень» происходит от французского слова «jouel» — игрушка.
Самые ранние из известных ювелирных изделий были созданы не людьми, а неандертальцами, жившими в Европе.
В частности, перфорированные бусины из мелких морских раковин были найдены 115 тыс. лет назад в пещере на побережье Испании.
2. День романтичной выпивки.
В этот день принято ходить на свидания. С собой, разумеется, нужно прихватить любимый напиток.
И не обязательно алкоголь: кофе, какао, молочный коктейль или чай — подойдет все.
Оригинальный способ провести День романтической выпивки — провести дегустацию необычных напитков, которые вы еще не пробовали.
3. День подглядывания в замочные скважины.
В замочные скважины подглядывают во всех уголках мира. Причем это желание возникает у людей независимо друг от друга.
Инстинкт познания заставляет человека изучать неизвестные объекты настолько, насколько это возможно.
А шпионство через замочную скважину — настолько наглядный этому пример, что в честь него устроили целый праздник.
4. День умных и привлекательных.
В этот день люди превозносят навыки, сообразительность и изобретательность женщин в различных областях их карьеры.
Согласно исследованиям, женщины составляют около 49% мировой рабочей силы. И это число будет увеличиваться, поскольку в последнее время женщины активно ищут работу и возможности трудоустройства.
5. День наушников.
В этот день чествуют именно аксессуары к одежде или средства индивидуальной защиты для ушей от холода или шума.
Наушники, разработанные Честером Гринвудом в 19 веке, — часть зимней моды и необходимость для строителей.
Благодаря удобной посадке и практичному, но стильному дизайну эти атрибуты популярны почти во всех странах мира.