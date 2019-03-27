День Росгвардии: зачем России новые войска и чем занимаются росгвардейцы

16 января 2017 года Владимир Путин подписал указ об установлении Дня войск национальной гвардии Российской Федерации.
Зачем создали национальную гвардию
Росгвардию создали на базе внутренних войск МВД. Новый орган орган включает в себя целый ряд подразделений, которые ранее не входили в сферу контроля МВД. Например, частная охранная деятельность и вневедомственная охрана, ОМОН и СОБР.
В правительстве создание Росгвардии объяснили усовершенствованием структуры силовых ведомств, пишет «Парламентская газета». По заявлению одного из членов Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, «это необходимость, которую диктуют современные угрозы».
Алексей Кондратьев,
член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности:
Развитие террористической угрозы — вызов, требующий адекватных мер. Создание Национальной гвардии из внутренних войск, СОБР и ОМОН ведёт к более оперативному и качественному реагированию на экстремальные ситуации.
Структура Росгвардии
Орган состоит из нескольких подразделений: внутренние войска МВД, отряды мобильные особого назначения (ОМОН) территориальные органы МВД и специальные отряды быстрого реагирования (СОБР) территориальные органы МВД. Также в состав Росгвардии входит Центр специального назначения сил оперативного реагирования и авиации, авиационные подразделения МВД, аэропорты совместного базирования МВД, лицензионно-разрешительная служба и вневедомственная охрана. В начале 2017 года На службе в Росгвардии состояли 340 тысяч человек,пишет ТАСС
О работе Росгвардии
Уже за первый год существования новой службы, ее сотрудники провели около 160 результативных специальных операций. Под руководством Национального антитеррористического комитета нацгвардейцы уничтожили 125 боевиков и 287 объектов бандитской инфраструктуры. Ими же из незаконного оборота изымалось оружие: 375 единиц, из них 53 гранатомета, 11 огнеметов и 70 килограммов взрывчатки на сумму, превышающую 2 миллиарда рублей.
Подразделения СОБР и ОМОН Росгвардии принимали участие в охране различных массовых мероприятий. Входящие в состав нацгвардии подразделения вневедомственной охраны обеспечили безопасность примерно 371 тыс. объектам.
Критика в адрес Росгвардии
В первые годы работы ведомство и его отдельные структуры оказались замешаны в нескольких крупных скандалах.
Так, сотрудники ФГУП «Охрана» Росгвардии подозревались в связи с одним из московских криминальных авторитетов. Такая информация появилась после драки со стрельбой, произошедшей в марте 2017 года. В результате столкновения пострадали шесть охранников, в их числе оказались два сотрудника росгвардейской «Охраны», сообщают РИА Новости. Сотрудников заподозрили в сопровождении одного из криминальных авторитетов в «Москве-СИТИ». Официальный представитель ФГУП «Охрана» Росгвардии Валерий Грибакин во время официального заявления подчеркнул, что сотрудники находятся в статусе работников предприятия, не на государственной службе, и в момент инцидента охраняли «имущество», исходя из договора с юридическим лицом.
В августе Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал свое расследование о закупках продовольствия для солдат Росгвардии по завышенным ценам. После того, как в декабре 2017 года распоряжением правительства единственным поставщиком продуктов питания для Росгвардии стал «Мясокомбинат «Дружба народов», закупочные цены на базовые продукты (например, картофель, лук, капусту), по данным ФБК, выросли в несколько раз,пишет «Новая газета».
В Росгвардии тогда назвали расследование «сфальсифицированным и провокационным». По их словам, при сопоставлении цен в госзакупках Навальным не были учтены такие показатели, как сезонность, страна происхождения товара, издержки на транспортировку и проведение экспертизы продовольствия и многое другое.
Делом заинтересовалось и ФСБ. Прокуратура и ФАС организовали проверку поставщика продуктов для Росгвардии.