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Жизнь

День России 2019: как отдыхаем, история и суть праздника

12 июня 2019 в нашей стране отмечают День России. Это один из самых молодых праздников и официальный выходной. Рассказываем о сути и истории Дня России-2019.

Салют на День России. Барнаул, 12 июня 2017 года.
Салют на День России. Барнаул, 12 июня 2017 года.
Михаил Хаустов

День России 2019

День России 12 июня по-другому называют Днем принятия декларации о государственном суверенитете России.

Считается, что это один из молодых праздников в стране. 12 июня 1990 года первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России, в которой было провозглашено главенство Конституции России и ее законов. К тому времени многие республики СССР уже стали независимыми.

12 июня Россия также обрела и первого президента.

В этот день, но только в 1991 году, прошли первые в России всенародные открытые выборы. В них победил Борис Ельцин. В 1994 году он свои указом придал 12 июня государственное значение. Праздник стал называть Днем принятия декларации о государственном суверенитете РФ.

В 1998 году Борис Ельцин предложил называть его Днем России. Официально новое название праздник получил только в феврале 2002 года.

12 июня - День России.
12 июня — День России.
официальный логотип

Как отмечают День России

В этот день по всей стране проходят торжественные и праздничные мероприятия. В Кремле президент России вручает государственные премии. Главные торжества проходят в Москве на Красной площади и оканчиваются праздничным салютом.

Как отдыхаем на День России

Выходные в июне 2019 по случаю празднования Дня России короткие: нас ждет только один день отдыха — в среду, 12 июня.

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